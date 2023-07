Comunicado do Business Wire :Navégalo

A Navégalo, fornecedora líder de serviços de Data Center e Telecomunicações, tem o prazer de anunciar a inauguração de seu novo data center de última geração em San José (Costa Rica), prevista para 15 de agosto de 2023. Com mais de 20 anos de experiência no setor, a Navégalo se estabeleceu como uma parceira confiável para negócios internacionais, oferecendo serviços e soluções excepcionais.

"O novo data center em San José é uma ocasião importante. Com nossa ampla experiência, dedicação à sustentabilidade e compromisso com a excelência operacional, a Navégalo está bem posicionada para fornecer às empresas do mundo todo soluções de data center confiáveis e ecológicas", disse Tyson Ennis, CEO da Navégalo.

Esta expansão solidifica a posição da Navégalo como a maior empresa privada de data center da Costa Rica. A nova instalação possui 300 gabinetes, incluindo um conjunto exclusivo de 40 gabinetes, oferecendo amplo espaço para a infraestrutura e se beneficiando do grande conjunto de serviços da Navégalo.

Uma característica marcante do novo data center é sua impressionante capacidade de energia. Com uma potência inicial de 5MW, a instalação pode ser ampliada para até 15MW para atender às crescentes demandas de hiperescaladores internacionais. A localização estratégica da Costa Rica, sua força de trabalho qualificada, infraestrutura robusta de telecomunicações, proximidade com os Estados Unidos e estabilidade política a tornam uma escolha atraente para gigantes da tecnologia, bem como para clientes globais.

Projetada com a gestão ambiental em mente, a Navégalo obterá certificações como Leed Gold, Carbon Neutral, ISO 14001, 14064 e 50001 até o final do ano. A Navégalo opera com 99% de energia renovável nos últimos sete anos e planeja compensar o 1% restante por meio de painéis solares. ¨Esta dedicação à energia renovável se alinha com a tendência mundial de data centers verdes, tornando a Navégalo uma escolha atraente para organizações que buscam soluções ambientalmente responsáveis", explicou Denisse Salman, diretora financeira da Navégalo.

Até outubro de 2023, a Navégalo estará em conformidade com as normas ISO 9001 e ISO 27001. A instalação já possui a certificação Rated 3 de acordo com os padrões ANSI/TIA-942, com a certificação Tier III do Uptime Institute prevista para o final deste ano.

A conectividade está no centro dos serviços da Navégalo, garantindo 100% de redundância e conectividade robusta por meio de sua própria capacidade em três cabos submarinos: PAC, Arcos e Maya. Cesar Sanabria, gerente de Desenvolvimento de Negócios da Navégalo, afirmou: "Os clientes desfrutarão de um ambiente altamente conectado, o que permitirá que eles prosperem no cenário digital, seja acessando serviços em nuvem, colaborando com parcerias internacionais ou fornecendo conteúdo aos usuários finais".

Este desenvolvimento significa um importante avanço para as empresas na América Central, com infraestrutura de ponta e serviços de classe mundial mais perto de casa. Ele destacou ainda o compromisso da Navégalo em apoiar a economia local, capacitar as empresas e impulsionar o progresso tecnológico na região.

O lançamento do novo data center da Navégalo em 15 de agosto de 2023 marca um capítulo emocionante na jornada da empresa e reforça sua dedicação em fornecer infraestrutura e serviços de ponta. Também fortalece ainda mais a posição da Costa Rica como centro de inovação tecnológica.

Para mais informações, acesse www.navegalo.com.

[email protected]

