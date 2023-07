Comunicado do Business Wire :Milliken & Company

A Milliken & Company, um fabricante multinacional diversificado com um portfólio de inovações têxteis, químicas especializadas, revestimentos para pisos e cuidados com a saúde, nomeou Patrick Keese como seu vice-presidente executivo e presidente comercial de revestimentos para pisos da Milliken. A partir de 25 de julho, Keese irá liderar a operação internacional de revestimentos para pisos da Milliken, abrangendo quatro continentes e 290 coleções de produtos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230711338286/pt/

Milliken announces Patrick Keese as executive vice president and president of Milliken's Floor Covering Business. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Temos o prazer de receber Patrick na equipe", compartilhou Halsey Cook, presidente e diretor executivo da Milliken & Company. "Ele tem um imenso histórico de sucesso no lançamento de novos produtos, em criar soluções com foco no cliente e na liderança de iniciativas de excelência operacional, que irão impulsionar o rico legado de nossa área de revestimentos para pisos. Também estendemos nossa mais profunda gratidão a Jim McCallum em sua aposentadoria no início de setembro, concluindo seu mandato de sucesso como presidente comercial de revestimentos para pisos."

Mais recentemente atuando como vice-presidente sênior e diretor geral da Altium Packaging, Keese tem uma ampla experiência em liderança de empresas internacionais. Na Altium, liderou mais de 1.300 funcionários em 30 locais para produzir componentes de plástico e embalagens. Antes disto, Keese trabalhou para a Sonoco Products Company, um fornecedor multinacional de embalagens de consumo, produtos industriais, embalagens de proteção e soluções de embalagens para cuidados com a saúde com sede em Hartsville, Carolina do Sul, em funções comerciais e de fabricação. Ele é bacharel em administração industrial e marketing pela Clemson University, bem como certificações em vários programas de desenvolvimento executivo na Columbia University e no Rensselaer Hartford Graduate Center.

"É um imenso privilégio ser escolhido para liderar a área de revestimentos para pisos da Milliken", acrescentou Keese. "As inovações de pisos da Milliken combinam precisão técnica com visão de design inspirada para criar produtos sustentáveis e de impacto. Espero continuar e construir este legado no futuro."

Sobre a Milliken

A Milliken & Company é líder mundial de fabricação, cujo foco na ciência de materiais oferece hoje avanços do futuro. De moléculas líderes do setor a inovações sustentáveis, a Milliken cria produtos que melhoram a vida das pessoas e oferecem soluções a seus clientes e comunidades. Com base em milhares de patentes e um portfólio com aplicações em áreas têxtil, química especializada, pisos e saúde, a empresa aproveita um senso compartilhado de integridade e excelência para impactar positivamente o mundo por gerações. Descubra mais sobre as mentes curiosas e soluções inspiradas da Milliken em milliken.com e no Facebook, Instagram e LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230711338286/pt/

Contato

Betsy Sikma [email protected] 864.909.7908

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.