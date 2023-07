Comunicado do Business Wire :ASM Global

À medida que a experiência de hóspedes evolui em arenas, estádios e teatros em todo o mundo, e a demanda dos fãs por entretenimento ao vivo elevado e aprimorado continua aumentando, a ASM Global firmou uma nova parceria estratégica com a estrategista de eventos multidisciplinares, Forward Associates.

O Presidente e Diretor Executivo da ASM Global, Ron Bension, disse: "À medida que continuamos adotando tecnologias de ponta e disruptores do setor em escala mundial, produzindo conteúdo renomado mediante nossos relacionamentos inigualáveis, arte culinária, soluções de sustentabilidade e lucratividade do cliente, estamos criando uma nova interseção que funde estes atributos. Agora estamos investindo nos principais inovadores da experiência de hóspedes, Forward Associates, com quem iremos trabalhar para dar vida a tudo isto, ao olhar para a jornada de hóspedes, reinventar a mesma para todos e garantir que haja uma escolha ainda mais ampla para participação completa."

A Forward Associates, fundada em 2015, é uma equipe dinâmica e em rápido crescimento, com escritórios em Londres, Milão e Helsinque e está em processo de abertura de um escritório nos EUA. O Diretor Executivo, Roy Westwood utiliza uma abordagem única e holística para a jornada de hóspedes e a experiência ao vivo, ao ampliar a variedade de ofertas de eventos e explorar formas novas e criativas de elevar isto a cada hóspede.

A Forward Associates, com amplas experiências e áreas de especialização, desde arquitetura a design de interiores, estratégia de eventos para vendas e marketing de assentos de alta qualidade, fornece um "balcão único" exclusivo para avaliar, planejar, projetar, executar e comercializar eventos de classe mundial ao redor do mundo.

Atualmente, a Forward Associates está dando forma à próxima geração de hospitalidade no novo estádio do Everton FC, desde o início da marca principal "All", que busca reequilibrar a hospitalidade tradicional do futebol até a entrega de uma sala de exposição de vendas de última geração no icônico Liver Building de Liverpool.

A Forward Associates também está trabalhando ao lado da equipe da ASM Global no Stockholm Live, desenvolvendo a futura estratégia para seu portfólio de eventos, incluindo a Avicii Arena. Também foram essenciais para apoiar o novo design transformador da AO Arena em Manchester, que passa por uma grande reforma de US$ 75 milhões, e concluíram projetos para eventos da ASM Global nos EUA, incluindo a Desert Diamond Arena em Glendale, Arizona. Outros projetos transformadores que a Forward Associates executou incluem The O2, Tottenham Hotspur, Aston Villa FC, bem como Koko e Brighton Dome, ao criar ofertas multifacetadas que oferecem retornos comerciais reais e crescentes.

O movimento demonstra a meta contínua da ASM Global: Elevar a experiência de todos os seus 165 milhões de clientes ao redor do mundo e permanecer como líder mundial em entretenimento ao vivo.

Chris Bray, Presidente da ASM Global Europa, disse: "A demanda por uma experiência de ponta e líder de mercado de hóspedes está aumentando com rapidez. Nossas equipes são excepcionais no que fazem, e precisamos continuar inovando neste espaço, superando sempre as expectativas de nossos hóspedes. A Forward Associates são os melhores da categoria, com uma visão real para o futuro da experiência de entretenimento ao vivo e conhecimento absoluto em seu campo. Eles fornecem um serviço exclusivo e multidisciplinar com um histórico comprovado de entrega de conceitos excepcionais do início ao fim. Estamos muito satisfeitos em firmar esta nova parceria, que irá consolidar ainda mais nossa posição como líderes de mercado em operações de eventos e fornecedores de entretenimento ao vivo."

Roy Westwood acrescentou: "Seja uma nova construção ou um reposicionamento como parte de um exercício de planejamento mestre, a Forward Associates tem orgulho de ser líder em inovação na experiência de hóspedes. Junto com a ASM Global, temos uma visão compartilhada para evoluir continuamente neste espaço, com o compromisso de oferecer sempre o melhor aos fãs de entretenimento ao vivo. Com o portfólio e alcance internacional da ASM Global, esta é um movimento promissor para nós; e estamos na expectativa de começar."

A parceria irá reforçar o compromisso combinado da ASM Global e da Forward Associates em trazer abordagens inovadoras para o futuro da experiência de fãs, com foco específico no amplo portfólio da ASM Global dos eventos mais emblemáticos do mundo em entretenimento ao vivo, feiras comerciais, hospitalidade e espaços esportivos.

