ChatGPT fica fora do ar na manhã desta terça-feira, 11

A ferramenta de inteligência artificial ChatGPT, criada pelo laboratório de pesquisa estadunidense OpenAI, está fora do ar desde a manhã desta terça-feira, 11, para usuários de todo o mundo. A instabilidade começou a ser atestada por volta das 9h30min, no horário de Brasília e atingiu países na Europa, Ásia e Américas do Norte e do Sul.

Ao tentar acessar a plataforma, os usuários se deparam com mensagens como “você foi bloqueado” ou “falha ao obter status do serviço” na página de carregamento. Segundo o site Downdetector, que monitora o status de funcionamento de sites e redes sociais, mais de cinco mil reclamações sobre o ChatGPT foram reportadas entre as 9h e às 12h da manhã de hoje.

O problema ocorre um dia após o laboratório lançar as primeiras atualizações da versão mais atualizada da ferramenta, exclusiva para usuários pagantes, o ChatGPT-4.

Segundo a página de status do OpenAI, a queda se trata de uma interrupção parcial e está sendo investigada desde o meio-dia de hoje. O laboratório ainda não se pronunciou sobre quando o serviço deve ser normalizado.