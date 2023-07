América-MG perde para o Colo Colo (2-1) na ida dos playoffs da Sul-Americana

Com um gol nos últimos instantes, o América-MG evitou o pior na derrota por 2 a 1 em sua visita ao chileno Colo Colo, no jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana-2023 valendo uma vaga nas oitavas de final do torneio.

o volante Leonardo Gil, que teve uma grande atuação, colocou o Colo Colo na frente logo no início do segundo tempo (46') e ampliou 17 minutos depois (63') levando a torcida ao delírio no Estádio Monumental de Santiago.

Mas o meia Alê diminuiu nos acréscimos (90+3') marcando um gol importante, aproveitando uma sobra em um escanteio dando esperanças aos mineiros para o jogo de volta, que será disputado em casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já os donos da casa ficaram com um gosto amargo após o apito final, apesar da vitória.

O Coelho chegou a esta repescagem após terminar em segundo lugar no Grupo F, atrás apenas do argentino Defensa y Justicia.

O América-MG vai lutar para reverter a vantagem dos chilenos no dia 18 de julho, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

O Coelho precisa agora derrotar o Colo Colo por dois gols de diferença. Caso vença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

A equipe que avançar vai enfrentar o RB Bragantino nas oitavas de final.

Ficha Técnica:

Local: Estádio Monumental (Santiago)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Gols:

Colo Colo: Gil (46' e 63')

América-MG: Alê (90+3')

Cartões amarelos:

Colo Colo: Opazo (38'), Bouzat (85')

América-MG: Eder (9'), Santos (20'), Varanda (86')

Escalações:

Colo Colo: Fernando De Paul - Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Augustin Bouzat - César Fuentes, Leonardo Gil (Erick Wiemberg 88'), Esteban Pavez (cap) - Jordhy Thompson (Fabián Castillo 46'), Damian Pizzaro (Leandro Benegas 87'), Carlos Palacios. Técnico: Gustavo Quinteros.

América-MG: Mateus Pasinato - Wanderson (Emmanuel Martinez 72'), Júlio César, Eder, Rodriguinho (Marlon 80'), Breno (Juninho 72'), Nicolas - Alê (cap), Matheusinho (Everaldo 60'), Rodrigo Varanda - Mastriani (Wellington Paulista 60'). Técnico: Vágner Mancini.

bds-/axl/cl/aam