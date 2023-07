Zuckerberg vai lançar rede social concorrente do Twitter

Nova rede social do dono do Facebook, Instagram e WhatsApp estreia dias após plataforma de Elon Musk anunciar novas restrições a seus usuários.A Meta, empresa proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp, se prepara para lançar uma nova rede social chamada Threads, com a qual pretende concorrer com o Twitter, que impôs novas restrições aos seus usuários. Conforme noticiado pela imprensa americana, a Meta deve anunciar o lançamento do Threads na próxima quinta-feira. A plataforma permitirá conversas digitais em tempo real, mas o aplicativo já está disponível em lojas de aplicativos como a Play Store , no modo de acesso antecipado. Mark Zuckerberg, presidente da Meta, planejava há muito tempo o lançamento de uma rede social para conversas online em tempo real que concorresse com o Twitter, plataforma que, apesar dos altos e baixos e restrições que sofreu desde sua aquisição por parte do bilionário sul-africano Elon Musk, continua a parecer insubstituível. Limites no Twitter Há alguns dias, Musk anunciou a imposição de limites diários ao número de postagens que os usuários podem ler, causando revolta entre os seguidores da rede social. Desde que Musk comprou o Twitter no ano passado, ele impôs diferentes fórmulas para tornar a empresa lucrativa – como cobrar por contas verificadas – que se tornaram um fiasco, pelo qual foi forçado a devolver o status "verificado" a contas importantes (por exemplo, exemplo, da mídia ou "influenciadores" com legiões de seguidores) sem os donos das contas tenham que pagar por isso. Ele também mudou o serviço do Twitter, modificando o algoritmo que decide quais postagens são mais visíveis, removeu as regras de moderação de conteúdo que proíbem certos tipos de tuítes e revisou o processo de verificação que confirma as identidades dos usuários. A princípio, o aplicativo Threads será conectado à plataforma Instagram, permitindo que os usuários daquela rede social sigam os mesmos usuários que seguem na plataforma para compartilhar fotos e vídeos, mantendo o mesmo nome de usuário. De acordo com a descrição nas lojas de aplicativos, Threads pretende ser o "lugar onde as comunidades se reúnem para falar sobre tudo, desde os tópicos que lhe interessam hoje até o que será tendência amanhã", onde se pode se conectar com criadores e obter seguidores com os quais se pode "compartilhar ideias, opiniões e criatividade". md (EFE, Reuters)