Turquia poderia aprovar a adesão da Suécia à Otan se UE 'abrir espaço' para o país, diz Erdogan

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que seu país poderia aprovar a adesão da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se as nações europeias "abrirem o caminho" para a tentativa da Turquia de ingressar na União Europeia.

A Turquia é candidata a ingressar na UE, mas sua candidatura à adesão foi paralisada devido ao retrocesso democrático de Ancara e às disputas com Chipre, membro da UE. "A Turquia espera à porta da União Europeia há mais de 50 anos, e quase todos os países membros da Otan são agora membros da União Europeia. Estou fazendo este apelo a esses países que mantiveram a Turquia esperando nos portões da União Europeia por mais de 50 anos", disse Erdogan.

Erdogan, cujo país tem adiado sua aprovação final para a adesão da Suécia à Otan, fez os comentários em Ancara nesta segunda-feira, 10, antes de partir para a reunião de cúpula da aliança em Vilnius, na Lituânia. Espera-se que Erdogan e o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, se encontrem ainda hoje, antes da cúpula da Otan de dois dias. Fonte: Associated Press.