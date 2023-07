Torcedora ferida em briga antes de jogo entre Palmeiras e Flamengo morre em SP

Uma jovem de 23 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (10), em São Paulo, após ter sido ferida com uma garrafa de vidro em uma briga antes do jogo entre Palmeiras e Flamengo, disputado no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

"Obrigado a todos os que oraram pela minha irmã, mas ela foi morar com o papai do céu" escreveu Felipe Anelli, irmão da vítima, Gabriela Anelli, em sua conta no Instagram.

A jovem torcedora do Palmeiras foi internada no sábado à noite, depois de ficar gravemente ferida após uma confusão nos arredores do estádio Allianz Parque, onde o time paulista empatou com o Flamengo em 1 a 1, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Gabriela estava perto de uma área onde palmeirenses acompanhavam a partida em bares quando torcedores rubro-negros começaram a atirar pedras e garrafas de vidro, explicou César Saad, delegado da Delegacia de Repressão aos Delitos Esporte (Drade).

"Um pedaço da garrafa cortou a jugular", disse Saad ao canal do YouTube Canal do Benja.

Além da jovem, um homem ficou ferido no antebraço.

O suposto responsável por ter lançado a garrafa em direção às vítimas, um torcedor do Flamengo, foi detido em flagrante e reconheceu a autoria do delito, afirmou o delegado.

"Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de entretenimento. Manifestamos solidariedade à família da palmeirense e cobramos celeridade na apuração deste crime", escreveu o Palmeiras em uma breve nota publicada em suas redes sociais.

A Polícia Militar de São Paulo tinha informado mais cedo em um comunicado que a morte de Gabriela teria acontecido em uma confusão entre torcedores durante o jogo.

Mas Saad esclareceu que no sábado houve dois incidentes violentos. Um que vitimou a jovem e outro, também nos arredores do estádio, quando o jogo já tinha começado, que precisou da intervenção policial com o lançamento de gás de pimenta.

O segundo enfrentamento aconteceu perto de outro dos portões do estádio, em uma área de estabelecimentos comerciais torcedores do Palmeiras estavam acompanhando a partida, segundo a polícia.

Dois rubro-negros passaram por ali, "o que gerou a insatisfação de torcedores palmeirenses", que "passaram a perseguir os torcedores rivais no intento de agredi-los", acrescentou a PM.

Na tentativa de controlar a confusão, os policiais usaram spray de pimenta, que chegou ao campo do Allianz Parque e afetou os jogadores, fazendo com que o jogo fosse interrompido duas vezes no primeiro tempo.

