Threads, rival do Twitter, supera 100 milhões de usuários em cinco dias

A rede social Threads, criada pela Meta para rivalizar com o Twitter, superou 100 milhões de usuários em menos de cinco dias, informaram sites especializados nesta segunda-feira (10).

Trata-se do lançamento de maior sucesso na história dos aplicativos de tecnologia, superando o app ChatGPT, o chatbot de inteligência artificial.

O ChatGPT alcançou 100 milhões de usuários em dois meses, enquanto o TikTok registrou a marca em nove meses.

O Instagram, lançado em 2010, precisou de dois anos e meio para alcançar o número.

O Threads está disponível nas lojas de aplicativos da Apple e do sistema operacional Android em mais de 100 países desde quarta-feira da semana passada (5), mas não foi lançado na União Europeia, onde o grupo Meta (matriz do Facebook e Instagram) mantém divergências com as autoridades sobre o direito à proteção de dados.

O Twitter tem quase 200 milhões de usuários, de acordo com os cálculos de analistas.

Comprada pelo bilionário Elon Musk no ano passado, a rede social enfrentou problemas técnicos nos últimos meses, depois que o empresário demitiu milhares de funcionários.

Musk, que também é CEO da Tesla e da SpaceX, afastou muitos usuários ao adotar cobranças por serviços que antes eram gratuitos e permitir que contas banidas de direita retornassem à plataforma.

Vários rivais foram criados para tentar aproveitar as turbulências, mas nenhum conseguiu destronar o Twittter até o momento.

O Threads é um concorrente mais sério porque porque aproveita a base de usuários do Instagram, que tem mais de um bilhão de pessoas.

De acordo com o serviço de monitoramento de dados online Quiver Quantitative, o Threads superou 100 milhões de usuários às 7h00 GMT (4h00 de Brasília) desta segunda-feira.

Outros sites calculam que o app pode ter superado o número antes, com base nos downloads registrados entre os usuários do Instagram.

O Threads tem uma interface parecida com a do Twitter e Musk ameaçou processar a Meta por um suposto roubo de propriedade intelectual.

Musk desafiou recentemente o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, para uma luta. E o criador do Facebook declarou que aceita o combate.

