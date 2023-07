San Antonio Spurs vai poupar Wembanyama no restante da Summer League

Depois de disputar seus dois primeiros jogos com o San Antonio Spurs, o prodígio francês Victor Wembanyama não vai retornar à quadra na Summer League da NBA, informou a imprensa americana nesta segunda-feira (10).

O próprio Wembanyama, número 1 do último Draft, admitiu na semana passada que não esperava jogar mais do que duas partidas neste torneio de exibição, que é usado pelas franquias para testar seus jovens jogadores antes do início oficial da pré-temporada.

De acordo com o San Antonio Express-News e a ESPN, os Spurs decidiram seguir com esse plano e vão poupar 'Wemby', um jogador esguio de 2,22 metros que acabou de disputar a liga francesa no mês passado.

O pivô de 19 anos também descartou competir com a França no Mundial de Basquete (25 de agosto a 10 de setembro) para se concentrar na preparação para sua primeira temporada na NBA, onde é esperado com expectativas semelhantes com a chegada de LeBron James à liga há duas décadas.

Na sexta-feira, o francês teve uma estreia discreta com o uniforme da franquia texana, marcando 9 pontos e pegando 8 rebotes (2/13 nos arremessos) na vitória dos Spurs sobre o Charlotte Hornets.

No domingo, o pivô melhorou seu desempenho e brilhou com 27 pontos (9/14) e 12 rebotes na derrota para o Portland Trail Blazers.

Os Spurs ainda têm dois jogos agendados na Summer League, nesta terça-feira contra o Washington Wizards e na sexta-feira contra o Detroit Pistons.

