Nove vítimas em suposto incêndio criminoso em centro de abastecimento no México

Nove pessoas morreram em um incêndio supostamente criminoso em um centro de abastecimento na cidade de Toluca, próxima à Cidade do México, informaram autoridades nesta segunda-feira (10).

"Nestes eventos, nove pessoas perderam a vida, oito delas no local e uma em um hospital", sinalizaram o Governo e o Ministério Público do Estado do México, em um comunicado.

Outra vítima está hospitalizada em decorrência dos ferimentos sofridos, acrescentou o informe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O centro de abastecimento de Toluca é o segundo maior do México e recebe cerca de 26.000 visitantes por dia, segundo o governo local.

O incêndio pode estar relacionado a "conflitos internos pelo controle do comércio, por meio de ações judiciais, ameaças e diversas agressões já registradas anteriormente", disse o comunicado oficial.

O incidente ocorreu em uma área onde existem estabelecimentos de "comércio semi-fixo", nos quais teriam entrado "vários sujeitos portando armas", acrescentaram as autoridades, com base em imagens de câmeras de segurança.

Estas pessoas teriam realizado "detonações" e pulverizado "uma substância a ser apurada que teria causado o incêndio para posteriormente fugirem" em um veículo, diz o informe.

O prefeito de Toluca, Raymundo Martínez, informou ao jornal Milenio que o incêndio provavelmente teria sido resultado de conflitos entre "vendedores e proprietários" de negócios locais.

jg/axm/ll/yr/dd