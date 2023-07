EUA/Biden: relacionamento entre EUA e Reino Unido é 'sólido como uma rocha'

O presidente dos EUA, Joe Biden, está no Reino Unido para uma agenda de quatro dias no país. Nesta segunda-feira, 10,, o líder norte-americano vai se encontrar com o primeiro-ministro e com o rei britânicos, Rishi Sunak e Charles III, para tratar de mudanças climáticas com um grupo de investidores. Com Sunak, o assunto deve ser sobre a guerra na Ucrânia.

Biden teve breve encontro com Sunak no domingo (9), assim que chegou ao país, e destacou à imprensa que o relacionamento entre as duas nações é "sólido como uma rocha".

Em sua sexta reunião nos últimos seis meses, Biden e Sunak planejam discutir os esforços dos EUA e do Reino Unido para expandir a cooperação econômica, segundo autoridades americanas e britânicas. No mês passado, os dois líderes assinaram uma declaração conjunta que pedia maior colaboração em áreas como energia e cadeias de suprimentos.