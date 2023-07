Equipes de resgate espanholas localizam embarcação no Atlântico que pode ter 200 pessoas a bordo

Os serviços de resgate espanhóis informaram, nesta segunda-feira (10), que localizaram nas águas do Atlântico uma embarcação que partiu do Senegal com cerca de 200 pessoas a bordo, informou uma porta-voz do Salvamento Marítimo.

"O avião Sasemar 101, encarregado das buscas, localizou uma embarcação que parece ser aquela que procuramos, porque, do ar, (os socorristas) viram que pode haver nela cerca de 200 pessoas a bordo", disse a porta-voz,acrescentando que um barco partiu das Ilhas Canárias para resgatá-los.

Segundo a ONG espanhola 'Caminando Fronteras', que baseia seus dados em depoimentos de migrantes, ou de suas famílias, a embarcação deixou a cidade senegalesa de Kafuntin em 27 de junho.

"Os familiares também nos avisaram da perda dessa embarcação quando se passaram dias e não tiveram notícias", disse a coordenadora da ONG, Helena Maleno, em uma mensagem de áudio.

Esse não é, porém, o único desaparecimento que a organização alerta. A ONG também pediu ajuda para a busca de outras duas embarcações. Segundo as informações de que dispõe, ambas também deixaram a costa senegalesa em 23 de junho: uma, com 65 passageiros; e outra, com entre 50 e 60 pessoas a bordo.

"Estão há muitos dias na água, mas são embarcações de madeira, e ainda temos tempo para ter bons meios de resgate para poder salvar vidas", disse Maleno.

mg/rs/zm/tt