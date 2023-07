Djokovic perde set, mas avança às quartas de final de Wimbledon

O sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo, se classificou para as quartas de final de Wimbledon nesta segunda-feira (10), ao derrotar o polonês Hubert Hurkacz (18º).

Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 7-6 (8/6), 7-6 (8/6), 5-7 e 6-4, em jogo que começou no domingo e teve de ser interrompido por conta do horário.

O sérvio de 36 anos tinha vencido os dois primeiros sets no tie break na véspera, quando o duelo foi paralisado, devido à norma em Wimbledon que impede que os jogos continuem após às 23h (horário local).

"Eu estava perdendo por 3/6 no tie break do primeiro set, e a partida poderia ter sido bem diferente se ele tivesse vencido este primeiro set", analisou "Nole".

No reinício desta segunda-feira, o terceiro set também se encaminhava para o tie break até que, com 6-5 a favor, Hurkacz conseguiu quebrar o serviço de Djokovic e forçar a quarta parcial.

O tenista polonês, considerado um dos maiores sacadores do circuito, usou bem sua principal arma e conseguiu 28 aces nos três primeiros sets, aproveitando 85% dos pontos com o primeiro serviço, com saques de mais de 200 km/h.

"Ele jogou uma partida incrível. Não me lembro da última vez que me senti tão impotente recebendo um serviço", comentou Djokovic após a partida.

Mas, no quarto set, Hurkacz sofreu sua primeira quebra em todo o torneio, o que permitiu a Djokovic abrir 5-3 de vantagem e sacar para o jogo para garantir a vitória.

"Nole", que busca seu 24º título Grand Slam, enfrentará na próxima fase o russo Andrey Rublev (7º), que bateu o cazaque Alexander Bublik (26º).

Rublev é um jogador "muito diferente" de Hurkacz, ressaltou Djokovic. "Ele tem um dos maiores 'forehands' do circuito, gosta de comandar as trocas de bola... mas não vou entrar em detalhes táticos", disse o sérvio sobre seu adversário nas quartas de final.

