Descoberta de campo de gás na Noruega pode ser a maior em uma década

A petrolífera norueguesa DNO anunciou nesta segunda-feira (10) a descoberta de gás natural em suas águas territoriais do Mar do Norte. Segundo a empresa, esta pode ser a maior descoberta no país em uma década.

Nomeada como Carmen, esta jazida de gás e condensado encontrada na área de prospecção teria entre 120 e 230 milhões de barris equivalentes de petróleo (BEP), informou a DNO em comunicado.

Se o ponto médio desses números - 175 BEP - for confirmado, será a maior descoberta na plataforma continental norueguesa desde 2013, especificou a empresa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A "Noruega é um presente perpétuo", comentou o diretor-geral do grupo, Bijan Mossavar-Rahmani.

Este país, que se tornou o maior fornecedor de gás da Europa no ano passado devido à guerra na Ucrânia, não conseguiu superar sua dependência de hidrocarbonetos - apesar da urgência climática.

No mês passado, o governo norueguês autorizou 19 projetos de petróleo e gás no valor de US$ 18,6 bilhões (R$ 91,3 bilhões), uma decisão que gerou críticas intensas pelos defensores do meio ambiente.

As descobertas no Mar do Norte, totalmente explorado, ficam cada vez mais escassas.

Carmen tem um formato modesto em comparação com outras jazidas da Noruega, como os gigantes Statfjord, Ekofisk, Johan Sverdrup ou Troll, cujas reservas em alguns casos ultrapassam os 3.000 BEP.

phy/map/ob/es/mb/ms/jc