Comunicado do Business Wire :Wyss Center

O Wyss Center, um importante centro de pesquisa sem fins lucrativos dedicado à inovação e aceleração de tecnologias e terapias para distúrbios neurológicos e de saúde mental, tem o prazer de anunciar a nomeação de Craig Cook, MD, MBA, para a equipe de liderança como chefe de Desenvolvimento de Negócios e Licenciamento. O Dr. Cook possui mais de 25 anos em liderança executiva e experiência empresarial nas áreas de biotecnologia, tecnologia médica e medicina clínica.

"A adição de Craig à equipe do Wyss Center ocorre em um momento crucial", disse Erwin Bottinger, MD, CEO do Wyss Center. "Ele traz uma vasta experiência na tradução de tecnologias e terapias médicas em impacto clínico. Seu histórico comprovado de desenvolvimento de negócios e licenciamento no setor de saúde, bem como seu profundo conhecimento do complexo cenário de distúrbios neurológicos e de saúde mental, serão fundamentais para o avanço das prioridades estratégicas do Wyss Center e para a expansão do alcance de nossos avanços científicos e tecnologias. "

"Estou entusiasmado por ingressar no Wyss Center e contribuir para seu trabalho inovador em revolucionar o panorama do tratamento de distúrbios neurológicos e de saúde mental", afirmou Craig Cook, MD, MBA. "Mal posso esperar para desenvolver o impressionante portfólio de neurociência e neurotecnologia do Centro e estabelecer parcerias e empreendimentos duradouros capazes de impulsionar a missão do Centro e promover tecnologias e terapias desde a pesquisa até valiosas oportunidades clínicas e comerciais que podem causar um impacto significativo na vida dos pacientes."

O Dr. Cook ingressa no Wyss Center após uma carreira notável nos setores farmacêutico, biotecnológico e de tecnologia médica. Sua trajetória inclui nomeações para cargos de CEO em empresas de biotecnologia listadas na bolsa, bem como funções-chave no alto escalão executivo, conselho e fundação de vários empreendimentos no ramo de ciências da vida. O extenso histórico do Dr. Cook complementa o compromisso do Wyss Center com a saúde neurológica e mental, fortalecendo seu portfólio de ciência e tecnologia.

Os importantes cargos em sua carreira envolvem a presidência da PreciHealth, comandando o desenvolvimento de diagnósticos médicos de última geração; além disso, ele foi CEO da Herantis Pharma Plc, especializada em doenças neurodegenerativas, e CEO da Midatech Pharma Plc, com foco em terapias para tumores cerebrais raros em adultos e pediatria. O Dr. Cook também ocupou cargos importantes em empresas multinacionais de biotecnologia e farmacêuticas, como Serono, Novartis e Eli Lilly, com ênfase específica em sistema nervoso central (SNC) e saúde mental. Além disso, ele fundou (sozinho ou em conjunto) com sucesso empreendimentos marcantes, incluindo a SedateUK, pioneira em inovação e treinamento em anestesia; a Longevity IQ, que promove uma abordagem científica baseada em evidências em medicina preventiva e bem-estar neurológico e mental; e a SpaceCode Healthcare, uma empresa pioneira em tecnologia de ciências biológicas.

As qualificações educacionais do Dr. Cook incluem um MD da Wits University na África do Sul, um MBA da London Business School, um MSc em Translational Medicine da Kings College London, um DA em Anestesiologia e um BSc em Farmacologia.

Sobre o Wyss Center for Bio and Neuroengineering, Genebra, Suíça

O Wyss Center é uma organização de pesquisa independente e sem fins lucrativos que inova e acelera tecnologias e terapias para transformar a vida de pessoas com distúrbios neurológicos e de saúde mental.

O Centro busca tecnologias transformacionais em inteligência artificial, bio e neuroengenharia para restaurar funções neurais essenciais e fornecer terapias de precisão para pessoas com distúrbios neurológicos e de saúde mental debilitantes.

Com sede no Campus Biotech em Genebra (Suíça), o Wyss Center faz parceria com professores, médicos e indústria, na Suíça e internacionalmente, para impulsionar a inovação e maximizar o impacto clínico.

O Wyss Center foi estabelecido graças a uma generosa doação do empresário e filantropo suíço Hansjörg Wyss em 2014. Os recursos adicionais das agências financiadoras e outras fontes ajudam o Wyss Center a cumprir sua missão.

Laura de Vevey, Especialista em Comunicação Científica +41 (0) 58 201 03 28 [email protected]

