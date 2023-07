Comunicado do Business Wire :Armis

Armis, a empresa líder em visibilidade de ativos e segurança, anunciou hoje que foi nomeada líder no Relatório Radar GigaOm para Segurança de Tecnologia Operacional (TO).

"Temos o orgulho de sermos reconhecidos pela GigaOm como líderes em segurança de tecnologia operacional", disse Nadir Izrael, Diretor de Tecnologia e Co-Fundador da Armis. "É essencial proteger sistemas de hardware e software que controlam dispositivos físicos e processos industriais dos quais nossa sociedade depende. Nossa missão é garantir disponibilidade, confiabilidade e segurança destes sistemas de controle industrial, ao mitigar riscos de segurança cibernética que poderiam levar a falhas do sistema, interrupções operacionais ou danos físicos."

Dentro do Radar GigaOm para Segurança de Tecnologia Operacional, a Armis está:

-- posicionada no círculo de líderes, reconhecida por ser uma plataforma altamente escalável e pelos fortes recursos de gerenciamento de vulnerabilidades da solução, IA prática e segmentação dinâmica.

-- hospedada no quadrante Innovation / Platform Play. O posicionamento de Innovation destaca a inovação técnica, enquanto o Platform Play exibe um foco mais amplo na plataforma e compromisso com um conjunto abrangente de recursos.

-- reconhecida como um Fast Mover ao avaliar a estratégia e o ritmo da inovação nesta avaliação direcionada ao futuro, ao traçar o posicionamento atual projetado de cada fornecedor em uma janela de 12 a 18 meses.

"De todos os fornecedores que analisamos, a Armis forneceu o tempo mais rápido para avaliar e a cobertura mais ampla. Por estar baseado em nuvem, a Armis também é simples de gerenciar. Todos estes fatores facilitaram a escolha da Armis, francamente", disse Mike Towers, Diretor de Segurança e Confiança da Takeda Pharmaceuticals. "Graças a Armis, já descobrimos uma série de potenciais riscos cibernéticos. Sem a implantação da Armis, nunca saberíamos que existiam. Por si só, isto já foi pago."

A Armis está classificada como excepcional no relatório por:

-- Solução SaaS que atende grandes empresas e fabricantes.

-- Tecnologias de IA para detecção de ameaças e capacidades de encontro que a GigaOm considerou diferenciadoras e cruciais neste setor.

-- Métricas de avaliação de produtos, especificamente escalabilidade e conformidade.

Além disto, a Armis foi reconhecida como o único fornecedor de TO com certificações FedRAMP com Melhores Práticas Moderadas ATO, ISO 27001, ISO 28018 e SOC 2 Tipo II.

"Um diferencial chave para a Armis é sua excelente base de conhecimento, que contém informações fundamentais sobre os bilhões de dispositivos sob sua cobertura de monitoramento, incluindo o perfil do dispositivo e os comportamentos esperados deste dispositivo", disse Chris Ray, Analista de Pesquisa da GigaOm. "Esta solução é capaz de aproveitar estas informações para identificar com rapidez condições incomuns ou anormais que as ferramentas de segurança legadas (como um sistema de detecção de intrusão ou IDS) não seriam capazes de detectar. A Armis tem um grande foco em saúde, fabricação e setor público. Do nosso ponto de vista, o produto complementa as soluções de segurança de TO existentes."

"A partir de uma perspectiva geral de segurança, a visibilidade da área de fabricação foi algo muito importante para nós", disse Shem Stephens, Engenheiro de Segurança da Colgate-Palmolive. "Precisávamos de uma ferramenta para ver o que nossas plantas estão fazendo para melhor dar suporte a elas em termos de postura de segurança, e a Armis se ajustou perfeitamente. Nossa equipe de auditoria usa a Armis para buscar áreas de oportunidade em nossas plantas. E os engenheiros de sistemas usam a Armis para verificar quando um controlador lógico programável (PLC) foi trocado pela última vez. Eles obtêm esta informação na ponta dos dedos agora. À medida que nossa liderança continua cooperando com a liderança da Armis, podemos criar estes casos de uso exclusivos, os quais oferecem enormes benefícios para equipes ou pessoas específicas."

Para ler todo o Relatório GigaOm Radar para Segurança de Tecnologia Operacional (OT), acesse: https://www.armis.com/analyst-reports/gigaom-radar-for-ot-security/

Para o blog da Armis sobre este relatório, acesse: https://www.armis.com/blog/armis-named-leader-in-gigaom-radar-report-for-operational-technology-ot-security/

Saiba mais sobre as soluções de segurança cibernética de TO da Armis e como a empresa vem ajudando os clientes a proteger a tecnologia operacional aqui: https://www.armis.com/solutions/ot-device-security/

Sobre a Armis

A Armis, empresa líder em visibilidade e segurança de ativos, fornece a primeira plataforma de inteligência de ativos unificada do setor, projetada para lidar com a nova superfície de ataque estendida criada pelos ativos conectados. As empresas da Fortune 100 confiam em nossa proteção contínua e em tempo real para ver com contexto total todos os ativos gerenciados e não gerenciados em TI, nuvem, dispositivos IoT, dispositivos médicos (IoMT), tecnologia operacional (TO), sistemas de controle industrial (ICS) e 5G. A Armis fornece gerenciamento passivo de ativos cibernéticos, gerenciamento de riscos e aplicação automatizada. A Armis é uma empresa privada com sede na Califórnia.

