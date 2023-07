Com Neymar recuperado, PSG retorna aos treinos em meio à novela Mbappé

O Paris Saint-Germain começa nesta terça-feira (11) os treinamentos de pré-temporada com Neymar e Lucas Hernández, mas sem os jogadores convocados para suas seleções em junho, entre eles Kylian Mbappé: o clube quer renovar seu contrato ou vender o atacante na janela de meio de ano, enquanto ele quer ficar até junho de 2024 para sair sem custos.

Depois dos exames físicos nesta segunda-feira, com o técnico Luis Enrique à frente da equipe, o PSG volta à rotina em seu novo centro de treinamento, localizado em Poissy, a oeste da capital francesa.

Neymar, recuperado da cirurgia de tornozelo a que foi submetido em março, e Lucas Hernández, que sofreu grave lesão no joelho no primeiro jogo da França na Copa do Mundo de 2022, estarão presentes. O jovem volante uruguaio Manuel Ugarte será a novidade no primeiro dia da pré-temporada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os demais reforços, Milan Skriniar, Marco Asensio e Kang-in Lee, terão uma semana a mais de férias.

Por sua vez, Kylian Mbappé, assim como os italianos Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti, os portugueses Danilo Pereira e Vitinha e o marroquino Achraf Hakimi, só voltam no dia 17 de julho.

Mas o mais esperado é, sem dúvida, o atacante pretendido pelo Real Madrid, que vem mantendo uma queda de braço com a diretoria do PSG.

Depois da carta enviada por Mbappé explicando que não vai ativar a cláusula de renovação automática até 2024, o clube francês deu ao jogador um prazo até o dia 31 de julho para decidir se renova seu contrato ou deixa o PSG nesta janela de transferências.

Segundo uma fonte próxima à diretoria parisiense, esta situação "oculta o brilho de Mbappé em campo. Ele é o melhor jogador do mundo e durante todo este tempo foi mágico para o PSG".

O clube "não entende por quê Kylian Mbappé não aceita o plano de benefício mútuo estabelecido conjuntamente: ele renova até 2025, depois chega-se a um acordo para uma transferência no próximo verão, como ele deseja, e o clube recebe um retorno sobre o investimento", acrescenta a fonte, lembrando que o jogador posou com uma camisa com o número 2025 estampado nas costas quando renovou pela última vez.

Depois de um primeiro amistoso contra o Le Havre em 21 de julho, o PSG viajará ao Japão para uma excursão de 11 dias.

Em Osaka, o time francês enfrenta o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo no dia 25 de julho e o Cerezo Osaka, três dias depois. Em Tóquio, no dia 1º de agosto, o amistoso será contra a Inter de Milão

O PSG estreia em casa no Campeonato Francês, contra o Lorient, no fim de semana do dia 13 de agosto. Com ou sem Mbappé?

eba/ll/cyj/iga/mcd/cb/aam