Ataque russo contra centro de ajuda humanitária deixa quatro mortos na Ucrânia

Quatro pessoas morreram em um bombardeio russo contra um centro de distribuição de ajuda humanitária na cidade de Orikhiv, centro da Ucrânia, anunciou o governador da região, que chamou o ataque de "crime de guerra".

"Atacaram um centro de distribuição de ajuda humanitária em uma zona residencial. Quatro pessoas morreram na hora: três mulheres de 43, 45 e 47 anos, e um homem 47 anos", afirmou o governador Yuri Malashko nas redes sociais.

O procurador-geral ucraniano informou em um comunicado que o ataque aconteceu na tarde de domingo e também deixou 13 feridos.

De acordo com o ministério do Interior ucraniano, o ataque teve uma universidade como alvo no momento em que "os civis recebiam ajuda humanitária".

"Uma bomba destruiu completamente o edifício", afirmou o ministério no Telegram. A nota explica que os edifícios residenciais e a infraestrutura civil próximas da universidade também foram destruídos.

Orikhiv, cidade que tinha 14.000 habitantes antes da guerra, fica na região de Zaporizhzhia, um dos quatro territórios ucranianos que a Rússia alega ter anexado em 2022, embora seu exército não tenha o controle total das áreas.

A cidade fica perto da linha de combate, onde as forças ucranianas tentam, desde o início de junho, retomar posições do controle das forças russas.

