Sinner vence Galán e vai às quartas de final de Wimbledon

O italiano Jannik Sinner, oitavo do mundo, se classificou neste domingo (9) pelo segundo ano consecutivo para as quartas de final de Wimbledon, desta vez batendo o colombiano Daniel Elahi Galán (85º) nas oitavas de final.

Sinner venceu Galán em três sets, 7-6 (7/4), 6-4 e 6-3, e enfrentará o russo Roman Safiullin (92º) nas quartas de final, que pouco antes havia derrotado de virada o canadense Denis Shapovalov (29º), abalado fisicamente, por 3-6, 6-3, 6-1 e 6-3.

A vitória do italiano no jogo deste domingo ocorreu apesar de em alguns momentos não se sentir confortável na quadra, chegando a escorregar várias vezes.

"Não estava me sentindo bem na quadra. Ele saca muito bem e tive que buscar e somar muitos pontos para vencê-lo", comentou Sinner após a vitória.

Daniel Elahi Galán pôs assim ponto final à sua grande aventura este ano no All England Club, onde alcançou o seu melhor resultado num Grand Slam.

Até este torneio, Galán havia chegado à terceira fase em um 'major' três vezes (Roland Garros 2020, Wimbledon 2022, US Open 2022), mas não havia conseguido alcançar as oitavas de final, rodada que agora pôde desfrutar.

Com a eliminação de Galán, o tênis sul-americano encerra sua participação no torneio de simples masculino desta edição de Wimbledon. No feminino, ainda tem uma esperança, a brasileira Bia Haddad (13ª do mundo), que tem um duelo difícil nesta segunda-feira, pelas oitavas de final, contra a cazaque Elena Rybakina (3ª e atual campeã).

--- Jogos deste domingo em Wimbledon:

. Simples masculino - Terceira rodada:

Grigor Dimitrov (BUL/N.21) x Frances Tiafoe (EUA/N.10) 6-2, 6-3, 6-2

. Simples masculino - Oitavas de final:

Jannik Sinner (ITA/N.8) x Daniel Galán (COL) 7-6 (7/4), 6-4, 6-3

Roman Safiullin (RUS) x Denis Shapovalov (CAN/N.26) 3-6, 6-3, 6-1, 6-3

Andrey Rublev (RUS/N.7) x Alexander Bublik (CAZ/N.23) 7-5, 6-3, 6-7 (6/8), 6-7 (5/7), 6-4

