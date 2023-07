Protestos crescem em Israel frente ao avanço de reforma do Judiciário

Os protestos contra o governo de Israel ganharam novo impulso na noite de sábado, 08, quando dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas de cidades em todo o país para se opor ao controverso plano do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, de reformar o sistema judicial.

O movimento de base realiza protestos há mais de seis meses, desde que o governo de Netanyahu revelou o plano de reforma. Mas nas últimas semanas, os protestos mostraram sinais de enfraquecimento.

Os planos do governo para avançar com a reforma na próxima semana no Parlamento, juntamente com a demissão do chefe de polícia de Tel Aviv , que foi acusado de ser muito simpático aos manifestantes, ao que parece deram nova vida às manifestações de sábado.

Cerca de 150.000 pessoas lotaram o centro de Tel Aviv, com grandes manifestações em Jerusalém e outras grandes cidades. No final do sábado, dezenas de pessoas tentaram bloquear a principal rodovia de Tel Aviv, mas foram rapidamente afastadas pela polícia. Brigas começaram e a polícia disparou um canhão de água contra a multidão.

Os aliados de Netanyahu propuseram uma série de mudanças no sistema jurídico israelense, com o objetivo de enfraquecer o que eles dizem ser poderes excessivos de juízes não eleitos. As mudanças propostas incluem dar aos aliados de Netanyahu o controle sobre a nomeação de juízes e o poder de anular as decisões judiciais que eles não apoiam.

Seus opositores dizem que o plano destruirá o frágil sistema de freios e contrapesos do país e concentrará o poder nas mãos de Netanyahu e seus aliados. Eles dizem também que Netanyahu tem um conflito de interesses, porque está sendo julgado por acusações de corrupção. Grandes segmentos da sociedade israelense, incluindo oficiais da reserva, líderes empresariais, LGBTs e outros grupos minoritários, se juntaram aos protestos.

Um comitê legislativo presidido por um aliado de Netanyahu aprovou na semana passada um projeto de lei para impedir os tribunais de Israel de examinar a "razoabilidade" das decisões tomadas por autoridades eleitas. O Parlamento pode realizar uma votação preliminar sobre o projeto de lei já na segunda-feira.

O "padrão de razoabilidade" foi usado pela Suprema Corte no início deste ano para derrubar a nomeação de um aliado de Netanyahu como ministro do Interior, por causa de uma condenação anterior por suborno e um acordo judicial de 2021 por sonegação de impostos. Os críticos dizem que a remoção desse padrão permitiria ao governo aprovar decisões arbitrárias e conceder-lhe muito poder.

Os manifestantes também condenaram a destituição do chefe de polícia de Tel Aviv, Ami Eshed, que disse esta semana que foi forçado a renunciar por causa da pressão política para agir violentamente contra os manifestantes. Eshed entrava em conflito regularmente com o ministro linha-dura da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, que exigia que a polícia adotasse uma postura mais dura contra os protestos.

O protesto de sábado é o último de uma série de manifestações que, desde janeiro, levaram milhares de israelenses às ruas.

Netanyahu suspendeu a reforma em março, depois que protestos em massa da oposição eclodiram, mas anunciou no mês passado que o plano seguiria em frente. Os protestos bloquearam estradas, interromperam o principal aeroporto do país e lotaram as principais cidades.

Fonte: Associated Press