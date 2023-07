PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Presidente polonês pede unidade em viagem à Ucrânia antes da cúpula da Otan

CHINA EUA: Yellen otimista sobre relações EUA-China após viagem a Pequim

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Presidente polonês pede unidade em viagem à Ucrânia antes da cúpula da Otan

O presidente polonês, Andrzej Duda, na Ucrânia neste domingo (9), insistiu na necessidade de os aliados ocidentais se manterem unidos em torno do país em guerra, às vésperas de uma cúpula da Otan em que Kiev busca concretizar o seu processo de adesão à aliança militar.

(EUA conflito Rússia Polônia Otan forças-armadas Ucrânia, 511 palavras, já transmitida)

=== CHINA EUA ===

PEQUIM:

Yellen otimista sobre relações EUA-China após viagem a Pequim

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse neste domingo (9) que suas conversas com autoridades chinesas colocaram as relações bilaterais em uma "base mais sólida", ao encerrar uma visita a Pequim com o objetivo de estabilizar os laços entre as duas maiores economias do mundo.

(EUA diplomacia China comércio, 614 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Argentina inaugura importante gasoduto para gás de xisto de Vaca Muerta

O governo argentino inaugurou, neste domingo (9), o primeiro trecho do Gasoduto Néstor Kirchner (GNK), para transportar fluidos do campo de petróleo e gás não convencional de Vaca Muerta (sul) até a província de Buenos Aires (centro), por 573 quilômetros.

(Argentina importações exportações, 435 palavras, já transmitida)

MÉXICO:

Jornalista desaparecido é encontrado morto no México

O corpo sem vida de Luis Martín Sánchez Iñiguez, correspondente do jornal La Jornada no estado mexicano de Nayarit, foi encontrado no sábado (8) com sinais de violência após ter sido dado como desaparecido, informou a Promotoria local.

(México imprensa crime, 400 palavras, já transmitida)

SAN JOSÉ DE LAS LAJAS, Cuba:

A luta incansável das mães de manifestantes presos em Cuba

As cubanas Marta e Liset eram apenas duas moradoras do interior alheias à política e às redes sociais. Mas as sentenças de seus filhos por participarem das manifestações de 11 de julho de 2021 as tornaram ativistas incansáveis por sua libertação.

(Cuba trabalho política manifestação, 621 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

TASHKENT, Uzbequistão:

Uzbequistão vota em eleições presidenciais para fortalecer atual presidente

Os uzbeques foram às urnas neste domingo (9) para eleger um presidente, com o atual mandatário, Shavkat Mirziyoyev, como favorito para conquistar um terceiro mandato no comando do país mais populoso da Ásia Central.

(eleições política Uzbequistão, 508 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

WAD MADANI, Sudão:

Sudão está à beira de uma guerra civil, alerta ONU após novo ataque

O Sudão está à beira de uma guerra civil, alertou a ONU neste domingo (9), um dia depois de dezenas de pessoas terem sido mortas em um ataque da força aérea a uma área residencial de Cartum.

(conflito Sudão, 535 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

WASHINGTON:

Desinformação protagoniza podcasts americanos

A desinformação sobre uma variedade de temas, desde fraude eleitoral até vacinas contra a covid-19, alcança milhões de americanos por um meio tão popular quanto opaco: o podcast.

(EUA mídia podcasts desinformação política saúde, 670 palavras, já transmitida)

BURBANK:

IA não pode substituir o Mickey Mouse, diz seu dublador na Disney

Por mais avançada que seja a tecnologia por trás da Inteligência Artificial, jamais seria possível capturar a essência de Mickey Mouse, afirma o homem que interpreta o icônico personagem.

(EUA Disney animação entretenimento cinema, 490 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento do torneio de Wimbledon

- Acompanhamento do GP da Inglaterra

AFP