Mulheres poderão assistir a jogos de futebol masculino no Irã

As mulheres iranianas poderão assistir aos jogos de futebol masculino, após uma proibição de 40 anos, anunciou o presidente da Federação Iraniana de Futebol neste domingo.

"Uma das principais características desta temporada é que as mulheres poderão entrar nos estádios", declarou Mehdi Taj durante uma cerimônia de sorteio de jogos transmitida ao vivo. O campeonato masculino, do qual 16 equipes participam, deve começar em agosto.

A república islâmica proíbe o acesso de mulheres aos jogos de futebol masculino há mais de 40 anos, com algumas exceções. Os religiosos, que têm um papel-chave nas decisões tomadas no Irã, consideram que as mulheres devem evitar estar em um ambiente masculino e ver homens usando roupas esportivas, como shorts.

Taj especificou que alguns estádios nas cidades de Isfahan, Kerman (centro) e Ahvaz (oeste) estão "prontos" para receber mulheres durante os jogos. Nenhum estádio em Teerã, capital do país, foi mencionado.

Em agosto de 2022, as mulheres foram autorizadas, excepcionalmente, a assistir a um jogo do campeonato de futebol em Teerã. E em outubro de 2019, cerca de 4.000 mulheres iranianas puderam assistir ao jogo de classificação do Irã para a Copa do Mundo de 2022, contra o Camboja, no Estádio Azadi, em Teerã, pela primeira vez desde a revolução de 1979.

O Irã enfrenta uma pressão crescente para permitir a entrada de mulheres nos jogos, após a morte, em 2019, da torcedora Sahar Khodayari, que se imolou por medo de ser presa depois de tentar assistir a um jogo disfarçada de homem.

