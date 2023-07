Morre aos 88 anos Luis Suárez, único vencedor da Bola de Ouro nascido na Espanha

Luis Suárez Miramontes, único futebolista nascido na Espanha a conquistar a prestigiada Bola de Ouro (em 1960), morreu aos 88 anos, informaram neste domingo (9) a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e a Inter de Milão, clube onde jogou durante boa parte de sua carreira após deixar o Barcelona.

"Da RFEF queremos transmitir as nossas condolências a todos os familiares e amigos próximos de Luis Suárez Miramontes", anunciou a federação em um tuíte publicado neste domingo.

"Primeiro Bola de Ouro espanhol, Campeão da Europa em 1964, técnico da seleção e uma das maiores lendas do nosso futebol. Descanse em paz, Luisito", lembrou a entidade.

Já a Inter de Milão lembrou que seu ex-jogador era "um talento único e um grande 'interista'. O camisa 10 da grande Inter que levou nossas cores ao topo da Itália, da Europa e do mundo".

"Se tivesse jogado nesta época, as redes sociais estariam cheias de vídeos com as suas jogadas", declarou a Inter na despedida ao 'Maestro', jogador que "sempre jogou de cabeça erguida".

Depois de vencer duas Ligas, duas Copas do Rei e duas Taças das Cidades com Feiras pelo Barcelona (1954-1961) e perder a final da Copa dos Campeões da Europa para o Benfica (3-2), assinou com a Inter, onde viveria a seu período mais glorioso.

Nos nove anos em que vestiu a camisa 'nerazzurra', Luis Suárez conquistou o campeonato italiano em 1963, 1965 e 1966, duas Copa dos Campeões da Europa em 1964 contra o Real Madrid (3-1) e em 1965 diante do Benfica (1-0) com um gol do espanhol e duas Copas Intercontinentais (1964 e 1965) contra o Independiente de Avellaneda nas duas ocasiões.

Simultaneamente aos seus anos de esplendor na década de 1960, Suárez fez parte da seleção espanhola que em 1964 se sagrou campeã europeia ao vencer a União Soviética por 2 a 1 na final, embora não tenha tido sorte nas Copas do Mundo no Chile-1962 e na Inglaterra-1966.

Em 1960 se tornou o único futebolista nascido na Espanha (La Coruña, 1935) a vencer a Bola de Ouro. Alfredo Di Stéfano, nascido na Argentina, levou o prêmio um ano antes como naturalizado.

Além disso, terminou outras três vezes no pódio do prestigioso prêmio: segundo em 1961 e 1964 e terceiro em 1965.

Depois de se aposentar em 1973 após três temporadas na Sampdoria, Luis Suárez comandou times como Inter e Deportivo La Coruña, entre outros, embora suas maiores conquistas tenham ocorrido como técnico sub-21 da Espanha, com a Eurocopa de 1986 conquistada pela 'Rojita', o que o levou a dar o salto para a seleção principal, de 1988 a 1991, classificando a Roja para o Mundial da Itália-1990, onde a Espanha acabou sendo eliminada nas oitavas de final.

