Andreeva, de 16 anos, vence Potapova e vai às oitavas de Wimbledon pela 1ª vez

A adolescente russa Mirra Andreeva, de 16 anos e 102ª do ranking da WTA, se classificou pela primeira vez em sua carreira para as oitavas de final de um torneio do Grand Slam, neste domingo (9) em Wimbledon, derrotando a compatriota Anastasia Potapova, 23ª do mundo, pela terceira rodada, por 6-2 e 7-5.

Foi a segunda vez esta semana em que eliminou uma cabeça de chave no All England Club, depois de ter se beneficiado na rodada anterior do abandono da tcheca Barbora Krejcikova (11ª do mundo), a quem Andreeva já vencia por 6-3 e 4-0.

Vinda da fase de classificação, Andreeva vai entrar na segunda semana de Wimbledon, onde enfrentará nesta segunda-feira a americana Madison Keys (18ª), especialista em quadra de grama e que recentemente venceu o torneio de Eastbourne.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a vitória neste domingo sobre Potapova, Andreeva afirmou que a capacidade de luta do tenista espanhol Rafael Nadal serve de inspiração e exemplo para ela.

"Fiquei impressionada quando Rafa voltou após uma lesão e venceu o Aberto da Austrália em 2022 e depois Roland Garros", disse ela. "Essa força mental é algo que tento imitar. Tento pensar no que ele faria a cada momento", explicou.

Andreeva já havia se destacado em outros grandes torneios neste ano, chamando a atenção principalmente pela precocidade.

Ela avançou às oitavas de final do torneio de Madri e depois chegou à terceira rodada em Roland Garros, nas duas oportunidades no saibro.

--- Resultados deste domingo de Wimbledon:

3ª rodada (simples feminino):

Mirra Andreeva (RUS) x Anastasia Potapova (RUS/N.22) 6-2, 7-5

Oitavas de final (simples feminino):

Jessica Pegula (EUA/N.4) x Lesia Tsurenko (UCR) 6-1, 6-3

Markéta Vondrousová (CZE) x Marie Bouzková (CZE/N.32) 2-6, 6-4, 6-3

./bds/cyj/bur-dj/dr/iga/aam