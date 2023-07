Verstappen (Red Bull) conquista pole position do GP da Inglaterra de F1

O líder do Mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen (Red Bull), conquistou sua sétima pole position, de dez possíveis, nesta temporada e a quinta consecutiva marcando o melhor tempo no treino classificatório do Grande Prêmio da Inglaterra neste sábado no circuito de Silverstone.

Atrás do bicampeão do mundo, que venceu as últimas cinco corridas disputadas, vão largar dois pilotos da McLaren, do britânico Lando Norris e o australiano Oscar Piastri, enquanto o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completará a segunda fila no GP de domingo.

