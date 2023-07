Tsitsipas vence Djere e se garante nas oitavas de Wimbledon

Depois de uma maratona de cinco sets contra o veterano Andy Murray na sexta-feira, Stefanos Tsitsipas, 5º do mundo, foi mais contundente neste sábado (8) diante do sérvio Laslo Djere (60º) a quem derrotou por 6-4, 7-6 (7/5) e 6-4 avançando assim para as oitavas de final em Wimbledon.

O grego de 24 anos enfrentará o americano Christopher Eubanks (43º), que eliminou o australiano Christopher O'Connell (73º) por 7-6 (7/5), 7-6 (7/3) e 7-6 (7/2) valendo uma vaga nas quartas de final.

Tsitsipas foi finalista no Aberto da Austrália (2023) e em Roland-Garros (2021), mas nunca passou das oitavas de final em Wimbledon (alcançada em 2018 em sua segunda participação), nem da terceira rodada do US Open.

Seu próximo adversário, Eubanks, joga pela primeira vez em Wimbledon e nunca havia passado da segunda rodada de um Grand Slam.

