Swiatek e Djokovic jogam na quadra central de Wimbledon neste domingo

Iga Swiatek e Novak Djokovic, que estão entre os poucos tenistas ainda não afetados pela chuva em sua campanha em Wimbledon, jogarão as oitavas de final do torneio de Londres na quadra central do All England Club neste domingo.

A polonesa (nº 1 do mundo) enfrentará a suíça Belinda Bencic, enquanto o sérvio (nº 2) terá pela frente o polonês Hubert Hurkacz.

No entanto, será o russo Andrey Rublev quem abrirá a jornada na quadra central contra o cazaque Alexander Bublik.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na Court N.1, o italiano Jannik Sinner enfrentará o colombiano Daniel Galán.

--- Principais jogos deste domingo (horário de Brasília):

Andrey Rublev (RUS/Cabeça de chave N.7) - Alexander Bublik (CAZ/N.23)

Iga Swiatek (POL/N.1) - Belinda Bencic (SUI/N.14)

Hubert Hurkacz (POL/N.17) - Novak Djokovic (SRB/N.2)

Jessica Pegula (EUA/N.4) - Lesia Tsurenko (UCR)

Jannik Sinner (ITA/N.8) - Daniel Galán (COL)

Victoria Azarenka (BLR/N.19) - Elina Svitolina (UCR)

Marketa Vondrousova (CZE) - Marie Bouzkova (CZE/N.32)

Roman Safiullin (RUS) - Denis Shapovalov (CAN/N.26)

ig/hpa/mcd/aam