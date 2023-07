Sete mortos e dezenas de feridos em violência eleitoral na Índia

Pelo menos sete pessoas morreram e dezenas ficaram feridas neste sábado (8) na Índia em confrontos relacionados às eleições locais em Bengala Ocidental, palco de violência política recorrente durante as campanhas eleitorais.

Nos últimos anos, o governante Partido Bharatiya Janata (BJP) intensificou seus esforços para se estabelecer em Bengala Ocidental - dirigido por um partido comunista durante grande parte de sua história - a fim de ampliar seu alcance.

Os eleitores votam neste sábado em um contexto de forte tensão eleitoral para nomear funcionários municipais entre os mais de 200.000 candidatos neste estado do nordeste do país, que tem mais de 104 milhões de habitantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Sete pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na violência relacionada às eleições em várias cidades do estado", disse Jawed Shamim, um alto oficial da polícia de Bengala Ocidental, à AFP.

Imagens veiculadas pela mídia local mostram funcionários de partidos rivais perambulando pelas ruas com cassetetes, assim como urnas destruídas e incendiadas do lado de fora das seções eleitorais.

Uma forte presença de segurança foi implantada em frente a outros escritórios.

Mais de 200 bombas caseiras - frequentemente usadas durante as eleições em Bengala Ocidental e vendidas a baixo custo no mercado clandestino para mutilar ou intimidar os eleitores - também foram confiscadas durante as eleições, disse a polícia.

str/gle/dhc/sba/dth/mab/mar/aa