PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Zelensky desafia Rússia após 500 dias de guerra

CHINA EUA: Secretária do Tesouro americana pede negociações 'diretas' entre EUA e China

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Zelensky desafia Rússia após 500 dias de guerra

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reivindicou a "coragem" de seu povo e divulgou um vídeo em uma ilha reconquistada, neste sábado (8), após 500 dias de resistência à invasão russa, que manteve a pressão com um novo bombardeio letal no leste.

(conflito Rússia Ucrânia, 595 palavras, já transmitida)

NIKOPOL, Ucrânia:

Ucrânia cumpre os primeiros 500 dias de uma guerra que pode durar muito mais

O conflito na Ucrânia completou, neste sábado (8), 500 dias desde a invasão russa de fevereiro de 2022, uma guerra que pode durar muito, apesar da lenta contraofensiva em curso de Kiev, que exige mais armas.

(conflito Rússia Ucrânia, 620 palavras, já transmitida)

=== CHINA EUA ===

PEQUIM:

Secretária do Tesouro americana pede negociações 'diretas' entre EUA e China

Os Estados Unidos e a China devem comunicar "diretamente" suas preocupações sobre as práticas econômicas, disse a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, neste sábado (8), também pedindo maior cooperação bilateral sobre a mudança climática.

(UE clima diplomacia China economia, 673 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MÉXICO:

Candidata de origem indígena incentiva possibilidade do México ser governado por uma mulher

A senadora de origem indígena Xóchitl Gálvez abalou a política mexicana com sua candidatura às eleições presidenciais de 2024. Sua irrupção incomoda o partido governista de esquerda e fortalece a possibilidade de que, pela primeira vez, uma mulher governe o país.

(eleições México, 493 palavras, já transmitida)

HOUSTON:

Onda de calor transforma presídios do Texas em 'fornos' de detentos

Na tarde de terça-feira, 4 de julho, quando os Estados Unidos comemoraram o aniversário da independência com fogos de artifício, Joseph desmaiou em sua cela no Texas, em meio ao calor excessivo que atinge o sul dos Estados Unidos nestes dias.

(EUA clima Texas direitos prisão, 777 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Irã executa dois homens em público por ataque ao santuário de Shiraz

O Irã enforcou publicamente dois homens neste sábado (8) devido a um ataque no ano passado a um santuário na cidade de Shiraz, no sul do país, que matou 13 pessoas, informou o Mizan Online, o site do Judiciário do país.

(justiça execução Irã, 531 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

BREST:

Gelo marinho da Antártica em dificuldades após derretimento recorde

Após um derretimento histórico em fevereiro, a camada de gelo da Antártica luta para se recuperar, apesar do início do inverno no hemisfério sul, um fenômeno que pode acelerar o aquecimento global e ameaçar muitas espécies no oceano austral.

(clima ciência natureza oceano, 640 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Como são estabelecidos os recordes diários de calor no mundo?

O calor bateu novos recordes diários mundiais nesta semana, segundo dados preliminares de agências especializadas.

(EUA clima meteorologia meio-ambiente recordes, 695 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento do torneio de Wimbledon

- Acompanhamento do GP da Inglaterra

