Ons Jabeur vence Bianca Andreescu de virada e vai às oitavas de Wimbledon

A tenista Ons Jabeur, 6ª do ranking da WTA e finalista de Wimbledon no ano passado, se classificou para as oitavas de final do torneio inglês neste sábado (8) ao vencer de virada a canadense Bianca Andreescu (50ª) por 3-6, 6-3 e 6-4.

"Tenho que agradecer à chuva: me permitiu conversar com meu treinador", admitiu a tunisiana de 28 anos que vai enfrentar a tcheca Petra Kvitova (9ª), bicampeã (2011 e 2014) valendo uma vaga nas quartas de final.

Uma forte chuva repentina de fato interrompeu as partidas e em particular entre Andreescu e Jabeur na quadra N.1, quando a canadense vencia por 6-3, 3-6 e 3-2. A partida recomeçou assim que o teto retrátil foi acionado.

"Não fiz minha melhor partida, mas estava jogando contra uma campeã do Grand Slam e ela não facilitou para mim", disse Jabeur sobre o título do US Open de 2019 de Andreescu.

"Seus drop shots e slices me incomodaram muito... Agora sei o efeito que isso tem!", acrescentou a tunisiana, conhecida pela variedade de seu jogo e pela eficácia de seus próprios drop shots e slices.

Primeira tenista árabe a chegar às quartas de final de um 'major' (no Aberto da Austrália de 2020), Jabeur já foi finalista em Wimbledon e no US Open no ano passado, mas segue em busca de um título de Grand Slam.

Contra Andreescu, neste sábado, ela conseguiu uma quebra decisiva ao aproveitar um erro no set point da canadense. Ela cometeu dois erros não forçados e uma dupla falta permitindo que Jabeur abrisse 5-4 no set decisivo, e fechasse a partida com seu serviço e um ace em seu primeiro match point.

--- Jogos deste sábado em Wimbledon:

- Simples feminino - Terceira rodada:

Ons Jabeur (TUN/N.6) x Bianca Andreescu (CAN) 3-6, 6-3, 6-4

Petra Kvitova (CZE/N.9) x Natalija Stevanovic (SRB) 6-3, 7-5

Beatriz Haddad Maia (BRA/N.13) x Sorana Cirstea (ROM) 6-2, 6-2

Elena Rybakina (CAZ/N.3) x Katie Boulter (GBR) 6-1, 6-1

Madison Keys (EUA/N.25) x Marta Kostyuk (UCR) 6-4, 6-1

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.21) x Dalma Gálfi (HUN) 6-0, 6-4

Aryna Sabalenka (BLR/N.2) x Anna Blinkova (RUS) 6-2, 6-3

