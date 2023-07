Número de mortos em desabamento em Pernambuco sobe para 14

Quatorze pessoas morreram no desabamento de parte de um prédio ocupado de forma irregular em Pernambuco, informaram neste sábado autoridades, que encerraram as buscas por desaparecidos.

Um dia após o desabamento, os bombeiros atualizaram o número de vítimas, após encontrarem o corpo de uma mulher e duas crianças sob os escombros, informou nesta tarde a Defesa Civil do estado.

A tragédia ocorreu na manhã de ontem, no município de Paulista, região metropolitana do Recife. Homens, mulheres e crianças morreram no desabamento.

As colunas do prédio que caiu tinham três andares e estavam acopladas a um condomínio residencial maior, segundo imagens divulgadas pela imprensa.

Os apartamentos haviam sido interditados em 2010, por apresentarem risco de desabamento. No entanto, estavam ocupados de forma irregular, segundo a Defesa Civil. Em abril, outro prédio em condições similares desabou na cidade de Olinda, deixando seis mortos.

O desabamento de prédios no país costuma ocorrer em bairros pobres, onde a construção ilegal é generalizada e a população tem menos acesso a moradias dignas e seguras. Os períodos de chuva também representam um risco, devido a deslizamentos de terra.

Em fevereiro, 65 pessoas morreram em deslizamentos causados por tempestades em São Sebastião, destino turístico de praia localizado a cerca de 200 km da cidade de São Paulo.

