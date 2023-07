Na China, Yellen discute economia com dirigente cotado para assumir presidência do PBoC

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, se reuniu com dirigentes do Banco do Povo da China (PBoC), enquanto cumpre agenda em Pequim durante viagem com objetivo de arrefecer as tensões entre as duas maiores economias do planeta e ampliar a cooperação macroeconômica.

Yellen se encontrou ontem com o secretário do comitê do PBoC, Pan Gongsheng, que é cotado para assumir a presidência da instituição no lugar de Yi Gan. Segundo comunicado do Tesouro americano divulgado hoje, os dois discutiram questões sobre a economia global, incluindo o "impacto desproporcional" de choques recentes na atividade de países de baixa renda. Yellen chamou atenção para a "resiliência" dos EUA, de acordo com a nota.

"A secretária também enfatizou a importância de as duas maiores economias trabalharem juntas em desafios globais, incluindo o sobreendividamento em economias emergentes e de baixa renda e financiamento climático", ressalta o texto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um curto comunicado do PBoC também confirmou o encontro e se limitou a dizer que Yellen e Gongsheng trocaram "visões sobre questões econômicas e financeiras de preocupação comum". O vice-presidente do PBoC, Xuan Changneng, participou da reunião.

A viagem de Yellen representa um esforço americano de restaurar as linhas de comunicação entre Washington e Pequim, que ficaram debilitadas em meio a divergências em áreas como direitos humanos e a soberania de Taiwan. No mês passado, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, também esteve na China.