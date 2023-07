Medvedev vence Fucsovics de virada e vai às oitavas em Wimbledon

O tenista Daniil Medvedev, terceiro do ranking mundial, se classificou para as oitavas de final de Wimbledon após vencer de virada o húngaro Marton Fucsovics (67º do mundo) neste sábado pela terceira rodada, em jogo em que perdeu seu primeiro set no torneio: 4-6, 6-3, 6-4 e 6-4.

O russo de 27 anos já havia chegado às oitavas de final da competição mais importante na grama em 2021, mas nunca foi além disso.

Este ano, para se garantir nas quartas de final, ele vai precisar derrotar o tcheco Jiri Lehecka (37º) ou o americano Tommy Paul (15º).

Wimbledon, onde não pôde participar no ano passado, assim como os outros tenistas russos e bielorrussos, devido à invasão da Ucrânia, é o torneio de Grand Slam em que Medvedev tem pior rendimento.

Vencedor do US Open em 2021, ele foi finalista na Austrália (2021 e 2022) e chegou às quartas de final uma vez em Roland Garros (2021).

Medvedev não chegava às oitavas de final de um Grand Slam desde o US Open de 2022, tendo atingido pelo menos essa fase nos sete 'majors' disputados pelo russo em 2021 e 2022 (sendo que não pôde disputar Wimbledon no ano passado).

