Inglaterra vence Espanha (1-0) e conquista Europeu Sub-21

A Inglaterra venceu a Espanha por 1 a 0 neste sábado, na final disputada na cidade de Batumi e conquistou o Campeonato Europeu Sub-21, realizado na Geórgia e na Romênia, pela primeira vez desde 1984.

O único gol do jogo veio nos acréscimos do primeiro tempo (45+4'), quando Curtis Jones desviou na barreira um tiro livre direto do seu companheiro de equipe Cole Palmer, pegando o goleiro espanhol Arnau Tenas no contrapé e sem chances de alcançar a bola.

No início da segunda etapa a Espanha, comandada pelo treinador Santi Denia, teve um gol de cabeça de Abel Ruiz anulado por impedimento (51') e depois disso não conseguiu furar a defesa inglesa que não sofreu um único gol nas seis partidas que disputou durante todo o torneio.

Nem mesmo um pênalti marcado no fim da partida (99'), e confirmado após consulta ao VAR, conseguiu tirar o título das mãos dos ingleses, comandados pelo técnico Lee Carlsley. O goleiro James Trafford, do Manchester City, defendeu a cobrança de Abel Ruiz e na sobra voltou a evitar o gol.

A 'Rojita', que chegou à final tendo garantido a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, continua a deter, juntamente com a Itália, o recorde de títulos nesta competição: são cinco taça e a última foi conquistada em 2019.

Já a seleção inglesa vem vivendo uma boa fase nas categorias de base nos últimos anos. A equipe dos Três Leões é campeã europeia sub-19 e venceu os Mundiais sub-17 e sub-20 em 2017.

