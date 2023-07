Desabamento de prédio no Grande Recife deixa ao menos 11 mortos

Ao menos 11 pessoas morreram e outras permanecem desaparecidas no Grande Recife neste sábado (8) após um desabamento na sexta-feira de um prédio ocupado irregularmente, no estado de Pernambuco, informaram as autoridades.

Os bombeiros continuam em busca por uma mulher e duas crianças que permaneciam sob os escombros no local da tragédia, ocorrida no município de Paulista, região metropolitana da capital do estado, Recife.

Entre os 11 mortos havia homens, mulheres e crianças, segundo o último boletim divulgado pelos serviços da Defesa Civil de Pernambuco no sábado de manhã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma mulher de 65 anos e dois adolescentes foram resgatados dos escombros com vida, acrescentaram.

As colunas do prédio que caiu tinham três andares e estavam acopladas a um condomínio residencial maior, segundo imagens divulgadas pela imprensa local.

Os apartamentos haviam sido interditados em 2010 por apresentar risco de desabamento, porém estavam ocupados de forma irregular, segundo a Defesa Civil.

Em abril, outro prédio em condições similares desabou na cidade de Olinda, Pernambuco, deixando seis mortos.

O desabamento de prédios no Brasil geralmente ocorre em bairros pobres, onde a construção ilegal é generalizada e a população tem menos acesso a moradias dignas e seguras.

Os períodos de fortes chuvas também presumem um risco pelos frequentes deslizamentos de terra que provocam, uma séria ameaça para os moradores de assentamentos irregulares.

Em fevereiro, 65 pessoas morreram por deslizamentos causados por tempestades que bateram recorde em São Sebastião, destino turístico de praia a cerca de 200 km da cidade de São Paulo.

mel/dga/gc/aa