Botafogo anuncia contratação do técnico português Bruno Lage

O Botafogo, líder isolado do Campeonato Brasileiro, anunciou neste sábado (8) que chegou a um acordo com o português Bruno Lage com o português Bruno Lage para ser o seu novo treinador, após a saída do também português Luís Castro para o saudita Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

O time carioca indicou em um comunicado que espera que Lage, de 47 anos, chegue ao Rio na próxima semana "para assinar o contrato" e se apresentar oficialmente no Estádio Nilton Santos.

O português chegará acompanhado de uma equipe composta por três assistentes técnicos (Alexandre Silva, Carlos Cachada e Luís Nascimento) e dois analistas (Jhony Conceição, Diogo Camacho), acrescenta a nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lage terá a tarefa de manter o Botafogo na liderança do Brasileirão (tem atualmente 33 pontos em 13 jogos). Castro deixou o comando da equipe no final de junho para comandar o Al Nassr, da Arábia Saudita.

O português chega ao Brasil depois de nove meses sem dirigir um time.

Seu último trabalho como técnico foi no comando do Wolverhampton (2021-22), da Inglaterra, de onde foi dispensado em outubro passado quando o time estava na zona de rebaixamento (18º).

Antes da passagem pela elite do futebol inglês, na sua primeira experiência na primeira divisão, levou o Benfica (2019-20) de Portugal à conquista do título da liga 2018-19 e da Supertaça local em 2019.

Com um elenco sem grandes estrelas e onze vitórias em 13 jogos, os cariocas têm levado a melhor na tabela sobre favoritos como Palmeiras (atual campeão), Flamengo e Atlético-MG.

Além disso, na quarta-feira enfrentará o Patronato argentino no jogo de ida da repescagem valendo vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O clube não informou se Lage vai comandar o time nesse jogo.

O interino Cláudio Roberto da Silva, mais conhecido como Caçapa, deve dirigir a equipe no duelo contra o Grêmio, vice-líder do campeonato, sete pontos atrás, neste domingo, em Porto Alegre, pela décima quarta rodada do Brasileirão.

raa/gfe/aam