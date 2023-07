Quase metade da água de torneira dos EUA contém 'químicos eternos' tóxicos

Quase metade da água de torneira nos Estados Unidos está contaminada com PFAS, compostos químicos praticamente indestrutíveis, que podem aumentar o risco de câncer, reduzir a fertilidade e interferir nas respostas imunes, segundo um estudo publicado esta semana.

As substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFAS, na sigla em inglês), conhecidas também como "produtos químicos eternos", quase não se deterioram.

Várias pesquisas já demonstraram que, como se acumulam no corpo, ao longo do tempo, podem ter efeitos prejudiciais à saúde, sobretudo nos sistema reprodutivo e imunológico, no desenvolvimento e em órgãos como fígado e rins. Foi descoberto, inclusive, em estudos com animais, que provocam tumores.

"Calculamos que ao menos um PFAS pode ser detectado em aproximadamente 45% das amostras de água potável dos Estados Unidos", diz um estudo publicado pelo Serviço Geológico dos EUA (USGS).

E os riscos são maiores em áreas urbanas. Os resultados indicam que "as probabilidades de detecção dessas substâncias variam espacialmente, desde 8% em zonas rurais até mais de 70% em zonas urbanas".

Também é mais frequente, acrescenta o estudo, nas regiões das Grandes Planícies e dos Grandes Lagos, na costa oeste e no centro e no sul da Califórnia.

É a primeira vez que a presença das PFAS na água da torneira é analisada e comparada em grande escala.

"Cientistas do USGS analisaram a água coletada diretamente das pias de cozinhas de pessoas de todo o país, proporcionando o estudo mais completo até a data sobre PFAS na água de torneira, tanto de poços privados como de fornecimento público", disse a hidróloga Kelly Smalling, do USGS, principal autora do trabalho, citada em um comunicado.

As concentrações foram similares entre os fornecedores públicos e os poços privados, de acordo com esse estudo, baseado em amostras coletadas entre 2016 e 2021 em 716 locais.

Há mais de 12 mil tipos de PFAS e nem todos podem ser detectados com os testes atuais. O estudo analisou 32 deles por meio de um método desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Qualidade da Água do USGS.

As PFAS estão presentes em objetos domésticos, como caixas de pizzas, utensílios de cozinha antiaderentes, produtos de limpeza e espumas contra incêndios. Estão também em alimentos embalados em produtos que os contêm, em fábricas de diversas indústrias e na água.

Desde a década de 1940, têm sido fabricadas para indústrias diversas em todo o mundo, mas recentemente vários países restringiram sua produção ao incluir essas substâncias em suas regulamentações de proteção ambiental.

