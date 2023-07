PSG anuncia contratação do volante uruguaio Manuel Ugarte

O Paris Saint-Germain anunciou a contratação do volante uruguaio Manuel Ugarte nesta sexta-feira (7), um dia depois das chegadas do zagueiro Milan Skriniar e do atacante Marco Asensio.

"O meio-campista uruguaio, que usará a camisa 4, está ligado ao clube parisiense até 30 de junho de 2028", informou o PSG em um comunicado.

O valor da transferência de Ugarte, que estava no Sporting de Portugal, é de 60 milhões de euros (R$ 319 milhões na cotação atual), segundo o clube de Lisboa.

De acordo com vários veículos de imprensa, o Chelsea também estava interessado no volante uruguaio.

Ugarte, de 22 anos, foi revelado pelo Fénix de Montevidéu e chegou a Portugal em janeiro de 2021, quando se transferiu para o Famalicão.

Seis meses depois, foi contratado pelo Sporting e, em duas temporadas no time lisboeta, disputou 85 jogos e marcou um gol.

Ugarte também esteve no elenco da seleção do Uruguai na Copa do Mundo de 2022 e ficou no banco nos três jogos da equipe, que foi eliminada na fase de grupos.

