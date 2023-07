Pequeno bosque no Equador compete em biodiversidade com grandes reservas da biosfera

Um bosque localizado entre os Andes e a Amazônia equatoriana abriga 285 espécies de anfíbios e répteis, o equivalente à riqueza natural de reservas da biosfera muito maiores, revelou um informe científico, divulgado nesta sexta-feira (7).

"Temos esta biodiversidade de tanto destaque e que está em um pedacinho pequeno, que é o corredor Llanganates-Sangay", disse à AFP o pesquisador equatoriano Mario Yánez, do estatal Instituto Nacional da Biodiversidade (Inabio).

Neste corredor ecológico de 92.145 hectares, situado na região centro-leste do país, foram registrados 180 anfíbios e 105 répteis.

Esta quantidade de espécies de anfíbios corresponde a quase um quarto das registradas em todo o Equador, com cerca de 650 variedades.

Dezoito vezes maior, a reserva do Manu, com 1,7 milhão de hectares, abriga 155 espécies de anfíbios e 132 de répteis.

Como o Llanganates-Sangay é uma área que não foi totalmente explorada, os números podem ser maiores.

"Continuamos saindo a campo e surgem espécies novas e os números vão mudando a cada ano", disse à AFP, esperançoso, Juan Pablo Reyes, cientista da fundação Ecominga.

Considerado um local de alto endemismo (quando uma espécie ocorre exclusivamente em uma região geográfica determinada), o corredor atravessa a província andina de Tungurahua e as amazônicas Pastaza e Morona Santiago, ligando os parques nacionais Llanganates e Sangay.

Assim como um guia para "empoderar" a população sobre a riqueza da região, o informe - que inclui informação de quase 20 anos de trabalho e documentação histórica - foi divulgado nesta sexta-feira na localidade de Baños, 130 km ao sul de Quito e uma das portas de entrada para a floresta amazônica.

O relatório foi elaborado por Alex Bentley, em conjunto com Reyes, Yánez, Julio Carrión-Olmedo, Zane Libke e Jaime Culebras.

O corredor é uma espécie de "arquipélago das montanhas", o que "formou micro-hábitats ideais que favorecem a especiação [formação] de vários grupos endêmicos", afirmou Yánez.

Reyes, por sua vez, explicou que as elevações atuam como barreiras ecológicas, o que, somadas aos diferentes climas da região, têm como resultado uma grande diversidade.

No corredor há 36 espécies endêmicas de anfíbios e três de répteis. Do total de 285, 67 estão em alguma categoria de perigo da lista da União Internacional para la Conservação da Natureza (UICN).

Na Amazônia equatoriana, o Parque Yasuní, com um milhão de hectares, tem "baixa incidência de endemismo, enquanto esta área tão pequena abriga, com alta variabilidade de ecossistemas, uma explosão de espécies únicas", acrescentou Yánez.

No Yasuní, que assim como o Manu foi declarado reserva da biosfera pela Unesco, foram registradas 271 espécies de anfíbios e répteis, menos do que as encontradas em Llanganates-Sangay.

Mas as mudanças climáticas, que provocam variações nos padrões de umidade e chuva, são uma ameaça latente para esta joia natural.

Estas modificações põem e risco anfíbios e répteis porque causam "alterações nos ciclos reprodutivos" e na cadeia alimentar destes animais, disse Reyes.

