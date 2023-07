Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito:

1/ Mapa da Ucrânia com a situação em 7 de julho às 4h (Bras.). (135 x 140 mm) - Atualização disponível

2/ Bombas de fragmentação que se dispersam em zonas amplas e podem matar civis. (90 x 87 mm) - Disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

* Otan-conflito-diplomacia-cúpula-política: números da ajuda financeira prometida para a Ucrânia pelos países da Otan, da União Europeia e da Suíça, em porcentagem do PIB, em 31 de maio de 2023, segundo dados do Instituto Kiel. (135x150 mm) - Disponível

* EUA-economia-desemprego-indicadores: evolução mensal da taxa de desemprego nos Estados Unidos desde janeiro de 2021. (90x61 mm) - Atualização disponível

* Chile-metais-lítio-economia-meio-ambiente-Cepal:

1/ Os recursos de lítio identificados no mundo em porcentagem por região. (89 x 83 mm) - Disponível

2/ Mapa do Triângulo do Lítio, a tripla fronteira da América do Sul na qual se encontram 56% dos recursos identificados do metal. (90 x 136 mm) - Disponível

* Brasil-política-desmatamento-meio-ambiente-conflito-minorias-Amazônia: variação anual da área desmatada na Amazônia brasileira entre 2015 e 2023. (89 x 69 mm) - Atualização disponível

* Clima-meio-ambiente: temperatura méa diária em todo o mundo desde 1940, segundo estimativas Copernicus C3S/ECMWF, a partir de dados ERA5. (89x67 mm) - Disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/