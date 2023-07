Navio luxuoso 5 vezes maior que o Titanic terá maior parque aquático em alto mar do Mundo

Com um peso cinco vezes maior que o Titanic, o Icon of the Seas, da empresa Royal Caribbean, está quase pronto para iniciar as operações, com inauguração prevista para o início de 2024. No mês passado, a embarcação fez sua primeira incursão em águas abertas para testes.

Construída em um estaleiro na Finlândia, o navio surpreende pelos números: o peso ultrapassa a marca de 250 mil toneladas, podendo atingir até 250.800 toneladas distribuídas em 365 metros de comprimento.

A capacidade do navio é de cerca de 5.600 passageiros e 2.300 tripulantes. Para efeito de comparação, seu peso é 5,4 vezes maior e com 100 metros a mais que o famoso navio Navio que naufragou na parte norte do Oceano Atlântico, em 1912. O naufrágio aconteceu após a embarcação bater em um iceberg, matando cerca de 1500 pessoas. .

Além disso, o navio terá o maior parque aquático em alto mar do Mundo. Chamado de Categoria 6, ele terá seis toboáguas, sete piscinas e nove hidromassagens, além de outros espaços de lazer e diversão.

Veja imagens do navio que tem o peso cinco vezes maior que o Titanic

O Icon of the Seas da Royal Caribbean International será o maior navio de cruzeiro do mundo Crédito: Divulgação/ Royal Caribbean International

Durante entrevista coletiva, o presidente e executivo-chefe da Royal Caribbean International, Michael Bayley, informou que a embarcação se juntará à frota da Royal Caribbean em 26 de outubro, antes da sua inauguração, em 2024.

Segundo a empresa, o primeiro teste do Icon no mar ocorreu em 22 de junho. “Durante seu primeiro conjunto de testes no mar, o Icon of the Seas viajou centenas de quilômetros, durante os quais os principais motores, casco, sistemas de freio, direção, ruído e níveis de vibração foram todos testados”, disse.

“Tudo foi feito no prazo previsto no cronograma, apesar de sua partida ter sido adiada devido às condições do vento”, destacou.

Veja o vídeo do navio luxuoso construído pela Royal Caribbean International

Foi anunciado também que a embarcação é a primeira da frota da Royal Caribbean International movida a gás natural liquefeito e tecnologia de célula de combustível. O movimento faz parte de um plano da empresa para um futuro de energia limpa.

Com informações da CNN Internacional

