Morre segunda mulher por colapso de edifício em Paris

Um mulher, que ficou gravemente ferida pelo colapso de um edifício no centro de Paris após uma forte explosão em 21 de junho, não resistiu e faleceu, indicou uma fonte próxima do caso nesta sexta-feira (7).

Este óbito eleva para dois o número de mortes neste acidente, junto com a mulher cujo corpo foi encontrado pelas equipes de resgate entre os escombros em 27 de junho.

O estado de outros dois feridos continua sendo grave, segundo outra fonte próxima do caso. No total, foram registrados cerca de 50 feridos.

O edifício do século XVII, classificado como monumento histórico, abrigava uma escola particular de moda, a Paris American Academy.

A Justiça francesa abriu uma investigação para determinar as causas do acidente. As primeiras testemunhas interrogadas falaram de um "cheiro de gás".

