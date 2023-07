Francesa Amandine Henry está fora da Copa do Mundo feminina por lesão

A meio-campista Amandine Henry está fora da Copa do Mundo de futebol feminino (20 julho - 20 agosto) devido a uma lesão na coxa, anunciou a Federação Francesa de Futebol (FFF) nesta sexta-feira (7).

Henry, ex-capitã da seleção, se lesionou na última quarta-feira em um treino e será substituída pela jogadora do Manchester United Aïssatou Tounkara.

A delegação francesa viaja à Austrália no sábado, a duas semanas de sua estreia no Mundial, contra a Jamaica, em 23 de julho, em Sydney. Três dias depois, as 'Bleues' serão adversárias do Brasil, em Brisbane, pela segunda rodada do Grupo F.

Henry, de 33 anos e que já fez 93 jogos pela seleção, é um dos destaques do elenco convocado pelo técnico Hervé Renard.

Sem jogar desde fevereiro devido a uma lesão no joelho, ela estava de volta ao time francês depois de dois anos de ausência, já que não vinha sendo convocada pela ex-treinadora das 'Bleues' Corinne Diacre, demitida em março.

