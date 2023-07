Djokovic vence Wawrinka e vai às oitavas de Wimbledon

O sérvio Novak Djokovic, atual número 2 do mundo e que busca seu 24º título de Grand Slam para igualar o recorde de Margaret Court, se classificou para as oitavas de final do torneio de Wimbledon nesta sexta-feira (7), ao vencer o suíço Stan Wawrinka (88º).

Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-1, 7-6 (7/5), em duas horas e sete minutos, pouco antes do toque de recolher no All England Club, onde os jogos não podem continuar após às 23h (horário local).

"Sabíamos que seria difícil terminar hoje e um de nós tinha que vencer em três sets seguidos. Estava indo bem para mim nos dois primeiros sets e depois ele subiu o nível quando eu caí um pouco", comentou o sérvio, destacando que Wawrinka esteve "a dois pontos de estender a partida" para sábado.

Com este resultado, Djokovic chega a sua 31ª vitória consecutiva em Wimbledon desde que foi eliminado nas quartas de final em 2017. De lá para cá, ele está invicto no torneio, com quatro títulos consecutivos.

Se for campeão, 'Nole' vai igualar o recorde absoluto de Roger Federer e Martina Navratilova com oito conquistas na grama londrina.

Por sua vez, Wawrinka, um dos poucos jogadores a ter conquistado um Grand Slam durante a era de domínio do 'Big 3' (Federer, Djokovic e Rafael Nadal), vencendo o Aberto da Austrália em 2014, Roland Garros em 2015 e o US Open em 2016, continua sem passar das quartas de final em Wimbledon, fase em que conseguiu chegar em 2014 e 2015.

Nas oitavas de final, Djokovic vai enfrentar o polonês Hubert Hurkacz (18º), que nesta sexta eliminou o italiano Lorenzo Musetti (16º).

ig/cd/cb/ic