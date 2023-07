Costa do Marfim apresenta mascote da Copa Africana de Nações

A mascote da Copa Africana de Nações (CAN), que será disputada na Costa do Marfim de 13 de janeiro a 11 de fevereiro de 2024, foi apresentada nesta sexta-feira (7) no hotel Ivoire, em Abidjan.

"Akwaba", um elefante sorridente, "encarna valores essenciais como hospitalidade, amizade e generosidade", explicou o presidente do Comitê Organizador da CAN (COCAN), François Amichia.

A mascote foi escolhida em um concurso e seu criador, Raoul Kouadio N'guessan, que se inspirou no emblemático animal da Costa do Marfim, recebeu 10 milhões de francos CFA (cerca de R$ 80 mil na cotação atual).

Na língua Akan, "Akwaba" significa "bem-vindo".

"A mascote não é um torcedor exclusivo da Costa do Marfim, mas de todas as outras 23 nações", acrescentou Amichia.

"Entreter, animar e energizar a competição são as principais missões de 'Akwaba'", disse o dirigente.

