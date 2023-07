China proíbe produtos alimentícios japoneses por despejo de água tratada em Fukushima no oceano

A Alfândega da China anunciou nesta sexta-feira, 7, que vai proibir a importação de produtos alimentícios de 10 províncias do Japão devido ao plano de Tóquio de despejar água tratada da usina nuclear de Fukushima no oceano.

O órgão indicou que "proibirá a importação de alimentos de dez prefeituras do Japão, incluindo Fukushima, por razões de segurança e que fará testes de radiação em produtos que cheguem do resto do arquipélago japonês. "A Alfândega da China manterá um alto nível de vigilância", comunicou o órgão em um comunicado na rede social WeChat, sem especificar as prefeituras afetadas.

O plano do Japão de despejar décadas de água armazenada na usina nuclear devastada recebeu sinal positivo da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). A evacuação está prevista para começar neste verão, mas encontrou oposição de alguns vizinhos, especialmente da China, e de alguns moradores de Fukushima, incluindo comunidades de pescadores que temem perder clientes por causa da radiação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Ministério das Relações Exteriores da China disse na quinta-feira, 6, que o relatório favorável da AIEA não pode ser considerado um "sinal verde" para o plano de Tóquio e alertou contra riscos desconhecidos à saúde humana.

O governo da Coreia do Sul, por outro lado, endossou formalmente nesta sexta-feira a segurança dos planos japoneses, enquanto tentava acalmar as pessoas, a partir de uma avaliação baseada em uma revisão de 22 meses por cientistas financiados pelo governo e alinhada com as opiniões da Agência Internacional de Energia Atômica.

Mesmo antes desse anúncio, as autoridades sul-coreanas estavam trabalhando ativamente para reduzir o desconforto público sobre a liberação das águas, realizando briefings diários para abordar os "medos excessivos" e expandindo os testes de radiação em peixes importados do Japão. Advogados conservadores do partido do presidente Yoon Suk Yeol visitaram um mercado de frutos do mar para beber água do mar retirada de tanques de peixes em um gesto para certificar a segurança alimentar, embora nenhuma água residual tenha sido bombeada para fora de Fukushima ainda.

Nesta semana, centenas de pessoas promoveram uma manifestação em frente à sede em Tóquio da Tokyo Electric Power (TEPCO), proprietária da usina nuclear de Fukushima. O público criticava o plano. "Assuma sua responsabilidade!", gritava uma mulher cercada por dezenas de cartazes pedindo proteção contra a radiação e pedindo para impedir o vazamento cuja segurança eles têm dúvidas.

Desde o acidente nuclear de 2011, desencadeado por um terremoto e um tsunami, 1,33 milhão de metros cúbicos de água subterrânea, água da chuva e sistema de resfriamento da usina se acumularam na usina.

A operadora da usina garante que o sistema de tratamento de águas residuais elimina quase todos os radioisótopos, exceto o trítio, e que a água tratada e diluída não está distante da descarregada em outras usinas nucleares do mundo. No entanto, os argumentos não convencem Pequim: "O Japão ainda tem muitos problemas em relação à legitimidade do despejo no oceano, à confiabilidade do equipamento de purificação e ao monitoramento completo do plano", afirmou a autoridade aduaneira.

(Com agências internacionais)