China aplica multas milionárias para duas empresas de tecnologia

A China impôs nesta sexta-feira (7) uma multa de quase 3 bilhões de iuanes (US$ 415 milhões, ou R$ 2 bilhões) a uma plataforma de pagamento afiliada à gigante Tencent, pouco depois de anunciar uma sanção ainda maior à empresa de tecnologia financeira Ant Group.

A subsidiária de pagamentos online da Tencent, Tenpay, foi multada em 2,43 bilhões de iuanes (R$ 1,6 bilhões) e as autoridades apreenderam 556 milhões de iuanes (R$ 280 milhões) em renda ilegal, de acordo com o aviso emitido pelo Banco Popular da China (banco central).

"Levando em conta os atos ilegais e irregulares do Ant Group e de suas filiais nos últimos anos (...)", o Ant Group "foi multado em 7,1 bilhões de iuanes" (US$ 984 milhões, ou R$ 4,8 bilhões na cotação atual), sobretudo, no âmbito de atividades bancárias e de proteção dos consumidores, especificou A Comissão Reguladora Chinesa de Valores (CSRC).

As duas empresas oferecem serviços financeiros.

O Ant Group opera o Alipay, a maior plataforma de pagamento online do mundo com milhares de usuários na China e em outros países.

Nos últimos anos, porém, o grupo expandiu suas atividades para empréstimos, investimentos e seguros para consumidores e pequenas empresas.

No caso do Ant Group, as autoridades suspeitavam da presença que esta empresa privada conquistava no mercado financeiro - sem estar sujeito à mesma regulamentação que os bancos.

O Ant Group preparava no final de 2020 uma das maiores entradas na bolsa de valores da história, por cerca de US$ 34 bilhões (R$ 116,5 bilhões). As autoridades interromperam a operação 48 horas antes.

O Alibaba, cujo Ant Group era a subsidiária financeira, foi investigado no mês seguinte por dificultar a concorrência, além de ser condenado a uma multa bilionária.

Essas medidas marcaram o início do endurecimento das normas no setor tecnológico da China.

