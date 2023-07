Zé Celso, ícone do teatro brasileiro, morre aos 86 anos

O dramaturgo e diretor Zé Celso, um dos maiores expoentes do teatro brasileiro, morreu aos 86 anos, após um incêndio em seu apartamento em São Paulo, informou nesta quinta-feira(6) sua companhia.

"Nossa fênix acaba de partir", publicou no Instagram o grupo Teatro Oficina, junto a uma foto de José Celso Martinez Corrêa, popularmente conhecido como Zé Celso, sorridente e sem camisa.

O artista havia sido hospitalizado na terça-feira após um incêndio em seu apartamento em São Paulo. Segundo a imprensa local, o fogo teria começado após um curto-circuito em um aquecedor e o dramaturgo sofreu queimaduras em 60% do corpo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com seu grupo Teatro Oficina, fundado em 1958, Zé Celso desafiou a censura da ditadura militar (1964-1985), e se tornou um expoente do Tropicalismo nas artes cênicas, com obras irreverentes como "O Rei da Vela" (de Oswald de Andrade) e "Roda Viva" (escrita por Chico Buarque).

Zé celso "substitui bom gosto pela verdade", definiu o jornal Folha de S. Paulo. O portal G1 o se referiu a ele como "a revolução do teatro brasileiro".

"O Brasil se despede hoje de um dos maiores nomes da história do teatro brasileiro, um dos seus mais criativos artistas", tuitou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Corajoso, sempre defendeu a democracia e a criatividade, muitas vezes enfrentando a censura", acrescentou Lula.

"Eu tenho a insurreição no meu corpo", disse Zé Celso em uma entrevista à AFP em 2019, ao apresentar no Rio de Janeiro uma versão moderna de "Roda Viva", carregada de sátira, interações com a plateia e críticas ao então presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

"Fui torturado durante a ditadura militar, mas o que estamos experimentando atualmente é muito pior. Nunca vi tanta ignorância e ódio", disse sobre o momento político há quatro anos.

Zé Celso mantinha um relacionamento há décadas com o também diretor Marcelo Drummond, 60 anos, com quem se casou no mês passado.

mel/jc/aa