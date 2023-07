Suíço Granit Xhaka deixa Arsenal e assina com Bayer Leverkusen

O meia suíço Granit Xhaka, que estava no Arsenal, assinou um contrato de cinco temporadas com o Bayer Leverkusen, anunciou o clube alemão nesta quinta-feira (6).

O jogador de 30 anos, que chegou aos 'Gunners' em 2016, retorna assim à Bundesliga, em uma transferência de 25 milhões de euros (R$ 133 milhões na cotação atual), a um ano do fim de seu contrato com os ingleses.

Xhaka, que começou sua carreira no Basel, defendeu o Borussia Mönchengladbach de 2012 a 2016, antes de se transferir à equipe londrina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sua saída do Arsenal já era esperada e o clube estaria de olho no mercado em busca de um substituto, que pode ser o inglês Declan Rice, do West Ham.

"Com Granit, conseguimos contratar um jogador de alto nível", comemorou o diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, citado em um comunicado do clube.

Em sete temporadas com os 'Gunners', Xhaka marcou 23 gols em 297 jogos e conquistou dois títulos da Copa da Inglaterra (2017 e 2020).

mw/bm/dr/cb/dd